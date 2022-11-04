Дисбаланс на наличном рынке. Так ли просто сейчас обменять в банках гривну на доллар или евро

Еще в конце сентября гривна в банках в среднем по Украине ослабла до 42-43 грн/$ и больше, но уже в начале ноября национальная валюта на наличном рынке показала ощутимое укрепление до 39-40 грн/$. Война работает на девальвацию, но в Украине за последний месяц совпали два фактора, которые, напротив, гривну показательно укрепили.

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Одним из факторов курсообразования было и остается как раз наличие валютной наличности у банков. До широкомасштабного вторжения РФ финучреждения завозили его преимущественно самолетами из-за границы. С закрытием авиасообщения банки начали испытывать глубокую нехватку "живых денег", пока за дело не взялся НБУ (первый фактор), предоставляя им наличную валюту в обмен на безналичную.

Первая такая операция прошла 7 сентября. В Нацбанке пообещали сохранять эту практику пока это будет необходимо, а результаты операций по поставке наличной валюты в банки начали публиковаться в день их проведения. Правда, подпитывать валютой регулятор начал только те банки, которые считал системно важными.

За сентябрь-октябрь НБУ ориентировочно передал в банковские кассы более $200 млн (доллара и евро в эквиваленте), благодаря чему они удовлетворяли спрос населения по более низкому курсу, чем обменники. "В августе и сентябре из-за проблем с логистикой ощущался определенный дефицит, но сейчас ситуация стабилизировалась", – говорит в комментарии delo.ua директор ProFin Consulting Вадим Березовик.

Но, во-первых, следует помнить, что наличие наличной валюты в банках и кассах их отделений – вещи разные. Возникает вопрос инкассации, которую иногда проводят по просьбе клиентов, о чем ниже. Во-вторых, на рынке сложился очевидный дисбаланс наличного доллара и евро. На это обращает внимание и финансовый эксперт Андрей Львов.

"Евро практически некуда девать, но все еще ощущается нехватка большого объема доллара в кассах. Если даже спросить о наличии доллара в кассах государственных банков, нередко можно услышать, что с этим у них большие проблемы. Среди прочего, это связано с наложенными на банки ограничениями НБУ (по валютной позиции и работе на межбанке – ред.)", – рассказывает Львов.

Население потеряло пыл к наличной валюте

Также фактором укрепления наличной гривны в банках стало падение спроса граждан на наличную валюту. Валюты стало больше, поэтому ажиотаж исчез. "Если люди видят, что есть возможность купить инвалюту, а гривна укрепляется, то и желание купить доллар или евро, если есть свободные средства, исчезает", – добавляет Вадим Березовик.

"Сейчас существенных проблем с наличной инвалютой (прежде всего, евро, – ред.) в кассах нет. Ситуация стабильна, а НБУ уже несколько недель не проводит аукционов по продаже банкнот долларов и евро. О разрешении ситуации с дефицитом наличной валюты свидетельствует и постепенное укрепление гривны в наличном сегменте", – объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

О том же говорится и в последнем инфляционном отчете НБУ за октябрь. "В частности, операции по подкреплению банков наличным долларом и евро, увеличение возможности гражданам покупать валюту с последующим вложением ее на депозит и увеличение объема наличной валюты, который банк может предложить населению, ослабили давление на наличном рынке".

По словам Золотько, ситуация в разных банках и даже отделениях может отличаться, но в целом проблем пока нет: клиенты могут покупать валюту, обналичивать счета в иностранной валюте. Хотя по-прежнему банки просят заблаговременно предупреждать о намерении снять средства, чтобы в кассе было достаточно средств.

Можно ли купить валюту в "Привате" и "Ощаде". Наш эксперимент

В разговоре с нами пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга убеждает, что хоть проблем с наличной инвалютой в кассах финучреждения нет, однако если речь идет о желании обменять большие суммы, "бумажные" доллар или евро стоит заказывать заранее в приложении "Приват24".

"Лучше валюту заказывать. У нас эта процедура существует уже давно. Если вы заказываете определенную сумму, она будет на отделении, которое нужно указать в приложении. Заказывать необходимо на определенный день и на время", – рассказывает Олег Серга.

На "горячей линии" банка нам сказали, что объем наличной валюты нужно узнавать, идя в каждое отделение отдельно. Впрочем, посоветовали: по крупным суммам следует обращаться в крупные отделения и лучше после обеда, когда происходит завоз наличных.

И действительно, с соответствующим запросом мы обратились в два столичных отделения Приватбанка. Мы поинтересовались, есть ли в банковской кассе обмен $2 тыс. В обоих случаях ответили, что средства есть. Но в то же время сумму, например, в $20 тыс. стоит заказывать у "Приват24".

В Ощадбанке ситуация иная. В обоих отделениях, в которые мы обратились за наличной валютой, доллару просто не оказалось, а в евро оставались небольшие суммы. И по заказу, как нам сообщили, финучреждение не работает.

"Сегодня валюту никто не продавал, поэтому у нас ее сейчас нет. У нас это работает, как в рулетке: если тебе повезло, и кто-то перед тобой продал валюту, у тебя есть возможность ее снова приобрести. Но пока в кассе нет ни наличного доллара, ни евро совсем", – ответили нам в государственном Ощадбанке.

Но в то же время в Ощадбанке подчеркнули, что за последние несколько дней совсем не было желающих ни продать, ни купить валюту. Спрос как на наличный доллар, так и евро действительно упал. А с ним – и острая необходимость заботиться об их наличии в кассах банков.