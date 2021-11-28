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JPMorgan Chase признали самым важным банком мира
Совет по финансовой стабильности (FSB), в состав которого входят представители центробанков стран Большой двадцатки (G20), назвал JPMorgan Chase важнейшим банком мира.
FSB составил рейтинг 30 мировых банков, имеющих статус глобально системно значимых, и распределил их по пяти корзинам, в зависимости от величины надбавки к нормативу достаточности капитала, который требуют соблюдать от конкретных банков национальные регуляторы.
Одним из важнейших финансовых показателей банков в странах, признающих нормы Базельского комитета по банковскому надзору Базель III, является норматив достаточности капитала.
Соблюдение норматива говорит о способности банка исполнять обязательства перед кредиторами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме этого, национальные центробанки обычно устанавливают дополнительную надбавку к общим требованиям для наиболее системно значимых банков. От величины этой надбавки зависит место конкретного банка в той или иной корзине рейтинга FSB.
Максимально возможная надбавка, свидетельствующая о наивысшей значимости банка для мировой финансовой системы, установлена на уровне 3,5%.
В 2021 году году такие требования не предъявляются ни к одному банку мира, хотя в прошлогоднем рейтинге им соответствовал JPMorgan Chase. В нынешней версии он отнесен ко второй корзине с надбавкой в 2,5 процента.
В третью корзину с надбавкой в 2% отнесены BNP Paribas, Citi Group и HSBC, в четвертую – с надбавкой 1,5% – сразу несколько кредитных организаций: Bank of America, Bank of China, Barclays, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China и Mitsubishi UFJ FG.
Для остальных участников списка актуальна надбавка.
Ранее сообщалось, что американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co. должен заплатить штраф в размере почти $1 млрд для урегулирования претензий властей США, связанных с манипуляциями при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и казначейскими ценными бумагами.