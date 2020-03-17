POWER BANK: лучшие банки по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Forward Bank

Номинация "Лидер по кредитным картам"

Forward Bank особое внимание уделяет сегментам потребительского кредитования, карточным продуктам и привлекательным депозитным предложениям для украинцев. Приоритеты деятельности Forward Bank — это забота о финансовом благополучии клиентов и высокие международные стандарты качества банковских продуктов и сервисов.

По состоянию на 01.01.2020 регулятивный капитал банка составляет 356,7 млн грн, статутный капитал — 1152,94 млн грн, средства физических лиц — 1665,04 млн грн, кредитный портфель — 1963,76 млн грн. Forward Bank входит в группу банков с иностранным капиталом согласно классификации Национального банка Украины и является членом Фонда гарантирования вкладов Украины.

Ощадбанк

Номинация "Банк для малого и среднего бизнеса"

Четвертый год подряд Ощадбанк становится победителем масштабного рейтинга "50 ведущих банков Украины" по версии ежегодного независимого исследования информационного агентства Financial Club. Эксперты рейтинга анализируют деятельность банков по 120 параметрам услуг и продуктов.

По данным SME Banking Club, рост кредитного портфеля Ощадбанка в 2019 году является наибольшим на рынке и составляет 37%, или 1,6 млрд грн. Банк продемонстрировал лучший прирост доли рынка — на 2%.

Креди Агриколь Банк

Номинация "Аграрный банк"

Креди Агриколь Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года и предлагает полный спектр банковских услуг корпоративным клиентам и физическим лицам, включая премиум-клиентов. Владелец этого универсального финучреждения — Credit Agricole Group, французская компания из числа крупнейших в мире финансовых групп. Согласно классификации НБУ, Креди Агриколь Банк входит в группу крупнейших банков и занимает 9-е место по объему активов среди банков Украины.

Свои деньги Креди Агриколь Банку доверили 500 тысяч частных и 33 тысячи корпоративных клиентов. На сегодня его региональная сеть составляет около 160 отделений по всей территории Украины.

Идея Банк

Номинация "Устойчивый банк"

Идея Банк делает ставку на диджитализацию сервисов и потребительское кредитование. Банк запустил собственное финтех-решение — цифровой банк О.Bank. Это позволяет удовлетворить сформировавшиеся потребности клиентской аудитории в онлайн-сервисах.

Входит в топ-10 банков с наивысшей долей потребительских кредитов в чистом кредитном портфеле. Находясь на 25-й позиции по размеру капитала, в последние два года входит в двадцатку лучших банков по эффективности и надежности. Операционная эффективность Идея Банк в 1,8 раза выше, чем в среднем по системе.

Альфа-Банк Украина

Номинация "Технологичный банк"

Альфа-Банк Украина является одним из крупнейших украинских коммерческих банков с международным капиталом, входящих в компанию ABH Holdings SA. Банк занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского рынка, является одним из наиболее устойчивых и надежных банков Украины и входит в топ-10 финучреждений Украины по объему активов.

Занимает лидирующие позиции во всех сегментах рынка страны. Основан в 1992 году, с 2001-го работает под нынешним брендом.

Укргазбанк

Номинация "Экологичный банк"

Укргазбанк — ведущий экологичный банк Украины, который заботится об окружающей среде, финансируя проекты по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Сегодня банк является безоговорочным лидером в "зеленом" финансировании.

Входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов. Более чем за 26 лет работы клиентами банка стали 2,1 млн украинцев и почти 70 тысяч корпоративных клиентов. Банк представлен во всех областях Украины.