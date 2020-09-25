JPMorgan Chase & Co. заплатит рекордный в истории штраф за манипуляции с ценными бумагами

Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co. готовится заплатить штраф в размере почти $1 млрд для урегулирования претензий властей США, связанных с манипуляциями при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и казначейскими ценными бумагами.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, это соглашение может положить конец расследованиям, которые в настоящее время проводят министерство юстиции США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

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В ведомствах подозревают, что некоторые трейдеры банка использовали так называемый "спуфинг" (spoofing), то есть, размещали значительные заказы, способные повлиять на рыночную динамику, изначально намереваясь их аннулировать.

"Спуфинг" может создавать скачки спроса на ценные бумаги, которые основаны на ложных данных. Эта практика была признана незаконной в США в 2010 году.

Этот штраф может стать рекордным за манипуляции такого рода, о договоренности может быть объявлено на этой неделе.

По словам источников, соглашение об урегулировании не должно привести к каким-либо ограничениям деятельности JPMorgan. При этом, банк признает свои правонарушения.

С начала года капитализация банка упала на 33,8%, до $282,6 млрд.

JPMorgan Chase — американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене.

Входит в "большую четверку" банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, финансовые услуги частным лицам и малому бизнесу, коммерческий банкинг, проведение финансовых транзакций и управление активами.

Ранее сообщалось, что более 400 журналистов-расследователей со всего мира обнародовали результаты двухлетнего исследования банковских отчетов. Утечка данных о транзакциях на общую сумму примерно в $2 трлн показала, что ряд крупнейших мировых банков, среди которых упоминается и JPMorgan Chase, позволял клиентам перемещать "грязные" деньги по всему миру.