НБУ определил режим работы банковской системы на новогодние праздники

Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2021 года и в течение 2022 года.

По информации регулятора, 30 декабря 2021 года СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы НБУ работают в обычном режиме.

31 декабря 2021 года до 13:00 через СЭП проводятся только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в Нацбанк и органы Государственной казначейской службы и платежи от НДУ и Госказначейства в адрес всех участников СЭП.

Валютный рынок Украины в этот день работает с учетом особенностей работы СЭП, определенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00.

1 января 2022 года банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2022 года.

С 1 по 3 января 2022 года включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период производятся датой банковского дня 4 января 2022 года.

В этот период Национальный депозитарий не работает, а банки самостоятельно принимают решение по проведению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме.

4-6 января 2022 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

В период с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года действует официальный курс гривни к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, установленный/рассчитанная Национальным банком 30 декабря 2021 года.

7-9 января 2022 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются датой банковского дня 10 января 2022 года.

1-3 и 7-9 января 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными деньгами разных номиналов для обслуживания клиентов.

Кроме этого, из-за переноса рабочих дней в марте и июне 2022 года дни работы банковской системы Украины в 2022 году переносятся с:

– понедельника 7 марта – на субботу 12 марта;

– понедельника 27 июня – на субботу 2 июля.

Межбанковские переводы через СЭП осуществляются:

– 12 марта 2022 года – датой банковского дня 12 марта 2022 года;

– 2 июля 2022 года – датой банковского дня 2 июля 2022 года;

– 5-8 марта 2022 года – датой банковского дня 9 марта 2022 года;

– 25-28 июня 2022 года – датой банковского дня 29 июня 2022 года;

– 7 марта и 27 июня 2022 года банки при необходимости могут совершать кассовые операции.

Банки также должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов.

Ранее сообщалось, что с 20 августа 2022 года все межбанковские платежные операции будут проходить через СЭП нового поколения.

С 3 августа система электронных платежей Национального банка Украины заработала в режиме 23/7.