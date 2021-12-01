Выходные в декабре и январе: как украинцы будут отдыхать и праздновать Новый год и Рождество

Выходные в декабре 2021 года в Украине будут не только календарными, несколько дополнительных дней отдыха предстоит также в январе 2022 года.

Они послужат приятным бонусом к стандартным дням отдыха, которые выпадают на субботу и воскресенье: в последнем месяце года таких будет восемь.

Первый из праздничных выходных в декабре 2021 года приходится на католическое Рождество, которое с 2017 года стало в Украине нерабочим днем, как и православное Рождество. Эта дата, 25 декабря, выпала на субботу, поэтому выходные в декабре включают также понедельник, 27 декабря. В результате украинцы будут отдыхать три дня подряд.

2022 год начнется также с отдыха - новогодние выходные продлятся с 1 по 3 января. Так как празднование 1 января приходится на субботу, то выходные на Новый год захватят и понедельник — 3 января. Нерабочие дни предстоят с 7 по 9 января, так как православное Рождество Христово выпадает на пятницу.

Кабмин также решил перенести два выходных в 2022 году. Это связано с празднованием 8 марта, Международного женского дня, и 28 июня – Дня Конституции Украины. Рабочий день с понедельника, 7 марта, переносится на субботу, 12 марта, а понедельник 27 июня — на субботу, 2 июля.

Правительство считает, что это будет способствовать рациональному использованию рабочего времени и создаст более благоприятные условия для празднования.

Перенос выходных дней на Новый год и другие праздники давно практикуется в Украине. В стране действует норма о том, что Кабинет министров не позднее чем за три месяца до праздников может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести выходные и рабочие дни для работников, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя.

Но ситуация может измениться. Депутаты Верховной Рады от "Слуги народа" предлагают парламенту запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятиях, в учреждениях или организациях. Соответствующий законопроект уже внесен в Раду. Нардепы считают, что практика переноса выходных дней негативно влияет на производительность труда.