ПриватБанк удвоит цифровые чаевые некоторым официантам: как это будет работать

Государственный ПриватБанк будет удваивать чаевые самым активным официантам украинских кафе и ресторанов, если они будут получать благодарность от клиентов в безналичной форме через POS-терминалы ПриватБанка на карты Mastercard.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Для этого нужно подключиться на сайте банка к "Рейтингу диджитальных официантов", который открыт с 15 февраля по 15 апреля 2022 года. Попасть в него могут все, кто в период акции будет получать чаевые исключительно в безналичном виде на карты Mastercard ПриватБанка", — объяснили в пресс-службе банка.

После составят рейтинг наиболее диджитализированных официантов. Банк удвоит чаевые, которые получит за этот период первая двадцатка официантов в списке.

Чаевые cashless можно подключить в любом заведении общественного питания, где установлены POS-терминалы ПриватБанка. Этот сервис дает возможность посетителям перевести деньги на карту официанта с помощью бесконтактной оплаты, при этом сумму гость заведения выбирает сам.

По данным банка, за 2021 год украинцы оставили таким способом "на чай" официантам более 80 миллионов гривен.

"Это стало абсолютным рекордом с момента запуска ПриватБанком популярной технологии безналичных чаевых и почти в четыре раза превысило показатель 2020 года (24,5 млн грн)", — добавили в ПриватБанке.

Отметим, что ПриватБанк снизил комиссию за оплату через POS-терминалы до 1,8%. Партнеры сети cashless ПриватБанка получили соответствующее e-mail уведомление.

Произошло это вскоре после того, как платежные системы Visa и Mastercard решили снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж.

АМКУ предоставил соответствующее разрешение 11 ноября. Соответственно, с 26 ноября нововведение начали применять Visa и Mastercard.