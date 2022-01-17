ПриватБанк снизил комиссию за оплату через POS-терминалы до 1,8%

Государственный ПриватБанк установил для бизнес-клиентов с 15 января единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) в размере 1,8%.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, такой тариф будет действовать как для нынешних клиентов банка, так и для тех, кто подключится после 15 января.

Действующие партнеры сети cashless ПриватБанка в ближайшее время получат e-mail уведомление о снижении тарифов с инструкцией по подписанию анкеты с новыми тарифами в разделе "Электронный документооборот" системы "Приват24 для бизнеса".

"Вместе с внедрением наилучших тарифов программа развития платежной инфраструктуры ПриватБанка дает клиентам возможность пользоваться новейшими продуктами и сервисами. Последние из них — прием платежей через собственный смартфон с помощью "Терминала" и технология платежных NFC-меток, делающие безналичные платежи удобными и доступными для микробизнеса", — напомнили в банке.

Ранее в ПриватБанке уже анонсировали такой шаг, однако не было известно, на какой именно уровень планируется опустить ставку эквайринга. Продиктовано же нововведение снижением предельных размеров ставок комиссии интерчейндж платежными системами.

17 мая Национальный банк подписал с Visa и Mastercard меморандум, предусматривавший, что те должны снизить эти ставки через две недели после получения разрешения Антимонопольного комитета до уровня не более 1,2%, с 1 июля 2022 года — до уровня не более 1%, а с 1 июля 2023 года — до уровня не более 0,9%.

АМКУ предоставил соответствующее разрешение 11 ноября. Соответственно, с 26 ноября нововведение начали применять Visa и Mastercard.

Источник фото: Depositphotos