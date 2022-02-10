Реформа 2015-2016 годов убила банковский рынок Украины. Объясняю почему

Этот текст о текущем состоянии банковского рынка состоит из взаимоисключающих утверждений с моими краткими комментариями.

Бывший топ-банкир, а теперь региональный директор NEQSOL Holding Владимир Лавренчук в своем интервью для "Минфина" сказал: "В государственных компаниях, в частности банках, уровни компенсации существенно завышены по сравнению с частным сектором".

При этом, 2 ноября 2021 года организация Case Ukraine опубликовала аналитический отчет "Государственные банки: чемодан без ручки". В документе сказано, что с 2008 по 2020 год из государственного бюджета на нужды госбанков было перечислено почти 371 млрд грн. Больше всего дотаций пришлось на ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Налогоплательщики за 12 лет отдали им 243,8 миллиарда гривен.

По данным Case Ukraine, которые цитирует Liga, влитые в госбанки средства не окупились. В качестве дивидендов они вернули в государственный бюджет 59,1 миллиарда гривен. Это около 16% всех расходов государства вместе с процентами по ОВГЗ.

94% дивидендов выплатил ПриватБанк в период 2019-2021 годов. На три остальных банка (Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк) за все время приходится лишь 6%.

Государственные банки не смогут справиться с потенциальным кризисом из-за их неэффективности, большого количества неработающих кредитов и политической зависимости от правительства.

На госбанки приходится 55% общих активов банковской системы. Фактически, государство дотирует существенную долю банковского рынка Украины.

Но госбанкам свойственны большие объемы неработающих кредитов, кредитование проектов акционера-государства (правительства, например, программа по строительству дорог), поэтому их доход гораздо ниже доходов частного сектора. Оптимист назовет их деятельность "эффективным инструментом кейнсианской экономики", в которой государство создает рабочие места через запуск больших инфраструктурных проектов и увеличение занятости.

Дороги в Украине нужны, они способствуют развитию экономики. Но проблемы с госбанками начались задолго до "Большого строительства", как мы видим из аналитики Case Ukraine.

В декабре 2021 года замглавы НБУ Ярослав Матузка заявил: "Доходность банковской системы высокая исторически, такую ​​прибыль банковская система еще никогда не получала". При этом попробуйте взять в банке ипотеку или средства для строительства офисного здания.

Кстати, про ипотеку. В государствах, которых не побило "банковской реформой", как в Украине, ипотечные ставки такие: в Германии, Испании, Великобритании, Финляндии — 1-2% годовых. В Италии, Чехии, Словении — 2–3%.

В Украине годовая ставка варьируется от 9% до 25%.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook сообщает, что подавляющее большинство новых кредитов (1,1 млрд гривен в неделю) в рамках программы "Доступные кредиты 5−7−9%" направлялось на пополнение оборотных средств предприятий. Лишь 11,5% кредитов инвестиционные. Фактически, за счет госпрограммы компании преимущественно закрывают операционные дыры.

Я убежден, и изложенные выше цитаты так или иначе об этом свидетельствуют. что банковская реформа 2015-2016 годов убила банковский рынок Украины. Конечно, в числе ликвидированных банков были кэптивные и "серые", то есть такие, которые занимались не финансированием бизнеса и развития, а выполняли корыстные цели своих акционеров.

Какой крупный зарубежный инвестор пришел на банковский рынок Украины после 2016 года? На ум приходит только кредитное соглашение с возможностью выкупа доли между IFC и "Укргазбанком".

Банки — это кровеносная система экономики. Чтобы открыть новый бизнес и создать рабочие места, предприниматель должен взять деньги в банке, который не захочет их давать, ведь занимается преимущественно потребительским кредитованием (на покупку миксера или автомобиля) и игрой в "купить ОВГЗ — взять рефинансирование у государства". А платят за все в конечном счете налогоплательщики.