Рейтинг Банку Альянс підвищено через стійкі операційні показники. Агентство Standard & Poor’s (S&P), один зі світових лідерів у аналізі зовнішніх та внутрішніх ризиків фінансових установ, підвищило рейтинг Банку Альянс до "ССС+" з прогнозом "Стабільний". (S&P) вважає, що хоча банк функціонує в дуже вразливому та складному економічному та операційному середовищі, діяльність банку є стабільною, а фінансові результати покращилися, що свідчить про стійкість установи.

Цей прогноз відображає думку Standard & Poor’s, що Банк Альянс підтримуватиме стійку операційну діяльність, і його фінансові результати залишатимуться стабільними, як і в першій половині 2023 року.

Порівняно з загальними показниками українського банківського сектору, результати діяльності Банку Альянс виявилися кращими за прогнозами, попри надзвичайно складні операційні умови, спричинені повномасштабним вторгненням росії.

У 2023 році Банк Альянс запустив для своїх клієнтів Apple Pay, надаючи можливість зручних і безпечних розрахунків.

Банк продовжує підтримувати бізнес-сектор і не припиняє кредитування, а також надає можливість фізичним особам подавати заявки на кредити як в онлайні, так і відвідуючи відділення банку. Банк запустив також товарне кредитування, що робить придбання техніки більш зручним та простим процесом для клієнтів.

Радуємо повідомленням, що Банк Альянс відновив роботу всіх своїх відділень в прифронтовій зоні й відкрив нові відділення, продовжуючи розширювати свою присутність та підтримувати клієнтів на всій території. Ми щиро вдячні нашим захисникам за можливість працювати, а всім клієнтам за довіру.

Наша мета — рухатися лише вперед, забезпечуючи безперебійний доступ до фінансових послуг та банківських продуктів, зміцнюючи свої позиції та надаючи комфортні рішення для наших клієнтів, а також допомагаючи Збройним силам України.