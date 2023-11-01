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Тип
Новини компаній
Категорія
Банки
Дата публікації

Рейтинг Банку Альянс підвищено через стійкі операційні показники

Рейтинг Банку Альянс підвищено через стійкі операційні показники

Рейтинг Банку Альянс підвищено через стійкі операційні показники. Агентство Standard & Poor’s (S&P), один зі світових лідерів у аналізі зовнішніх та внутрішніх ризиків фінансових установ, підвищило рейтинг Банку Альянс до "ССС+" з прогнозом "Стабільний". (S&P) вважає, що хоча банк функціонує в дуже вразливому та складному економічному та операційному середовищі, діяльність банку є стабільною, а фінансові результати покращилися, що свідчить про стійкість установи.

Цей прогноз відображає думку Standard & Poor’s, що Банк Альянс підтримуватиме стійку операційну діяльність, і його фінансові результати залишатимуться стабільними, як і в першій половині 2023 року. 

Порівняно з загальними показниками українського банківського сектору, результати діяльності Банку Альянс виявилися кращими за прогнозами, попри надзвичайно складні операційні умови, спричинені повномасштабним вторгненням росії.

У 2023 році Банк Альянс запустив для своїх клієнтів Apple Pay, надаючи можливість зручних і безпечних розрахунків.

Банк продовжує підтримувати бізнес-сектор і не припиняє кредитування, а також надає можливість фізичним особам подавати заявки на кредити як в онлайні, так і відвідуючи відділення банку. Банк запустив також товарне кредитування, що робить придбання техніки більш зручним та простим процесом для клієнтів.

Радуємо повідомленням, що Банк Альянс відновив роботу всіх своїх відділень в прифронтовій зоні й відкрив нові відділення, продовжуючи розширювати свою присутність та підтримувати клієнтів на всій території. Ми щиро вдячні нашим захисникам за можливість працювати, а всім клієнтам за довіру. 

Наша мета — рухатися лише вперед, забезпечуючи безперебійний доступ до фінансових послуг та банківських продуктів, зміцнюючи свої позиції та надаючи комфортні рішення для наших клієнтів, а також допомагаючи Збройним силам України.