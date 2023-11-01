Рейтинг Банка Альянс повышен из-за устойчивых операционных показателей. Агентство Standard & Poor's (S&P), один из мировых лидеров в анализе внешних и внутренних рисков финансовых учреждений, повысило рейтинг Банка Альянс до " ССС+ " с прогнозом "Стабильный". (S&P) считает, что хотя банк функционирует в очень уязвимой и сложной экономической и операционной среде, деятельность банка стабильна, а финансовые результаты улучшились, что свидетельствует об устойчивости учреждения.

Этот прогноз отражает мнение Standard & Poor's, что Банк Альянс будет поддерживать устойчивую операционную деятельность и его финансовые результаты будут оставаться стабильными, как и в первой половине 2023 года.

По сравнению с общими показателями украинского банковского сектора, результаты деятельности Банка Альянс оказались лучше прогнозов, несмотря на чрезвычайно сложные операционные условия, вызванные полномасштабным вторжением России.

В 2023 году Банк Альянс запустил для своих клиентов Apple Pay, предоставляя удобные и безопасные расчеты.

Банк продолжает поддерживать бизнес-сектор и не прекращает кредитование, а также предоставляет возможность физическим лицам подавать заявки на кредиты как онлайн, так и посещая отделения банка. Банк также запустил товарное кредитование, что делает приобретение техники более удобным и простым процессом для клиентов.

Радуемся сообщениям, что Банк Альянс возобновил работу всех своих отделений в прифронтовой зоне и открыл новые отделения, продолжая расширять свое присутствие и поддерживать клиентов по всей территории. Мы искренне признательны нашим защитникам за возможность работать, а всем клиентам за доверие.

Наша цель – двигаться только вперед, обеспечивая бесперебойный доступ к финансовым услугам и банковским продуктам, укрепляя свои позиции и предоставляя комфортные решения для наших клиентов, а также помогая Вооруженным силам Украины.