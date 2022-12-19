Резервні офіси та оптимізація роботи. Як комерційні банки України готуються до знеструмлення тривалістю до 5-10 діб

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Сьогодні фінустанови діють на підставі рекомендацій НБУ щодо обслуговування громадян на випадок блекауту. Ці рекомендації стосуються, зокрема, автоматичної пролонгації платіжних карток мінімум на 3 місяці, термін дії яких спливає в листопаді-грудні, надання безоплатного доступу до Wi-Fi відвідувачам чергових відділень, можливості тимчасового скасування комісій за зняття коштів у чергових відділеннях банку.

Вкрай важливим для повноцінної роботи фінансових установ в умовах знеструмлення також є:

1) встановлення джерел безперебійного живлення для повноцінної роботи відділень протягом робочого дня та визначення переліку відділень, що працюватимуть без зупинок в роботі;

2) забезпечення Центрів опрацювання даних (ЦОД) та контакт-центру резервними джерелами електроживлення (генераторами);

3) використання кількох альтернативних каналів зв’язку для критичних напрямів роботи;

4) впровадження додаткового резервного головного офісу банку за межами столиці;

5) підтримка в актуальному стані резервування критичних інформаційних систем (копіювання даних на сервери в кількох основних ЦОД на території України та у ЦОД інших країн (таку практику вже використовують українські банки);

6) оптимізація роботи чергових відділень в разі суттєвого збільшення клієнтів (збільшення кількості комплексів самообслуговування для відвідувачів (ПТКС) та банкоматів).

Після першого знеструмлення, що тривало майже 1,5 доби, деякі комерційні банки вже діють в межах власних "антикризових протоколів". Це зокрема стосується оптимізації роботи наявних відділень з обов’язковим наданням максимального спектру послуг, ефективної роботи головного офісу, створення резервного офісу та посилення заходів кіберзахисту.

Зосереджу увагу на низці необхідних антикризових дій, що гарантуватимуть безперервну роботу комерційних банків. Серед них:

1) оптимізаційні заходи – адаптивний робочий графік відділень відповідно до реалій, фактичного потоку клієнтів, погодних умов і тривалості світового дня;

2) заходи із забезпечення сервісних умов - у випадку суттєвого збільшення клієнтів на 20-30%, створення комфортних умов їхнього обслуговування;

3) безпекові заходи: посилення охорони відділень, безпека процесу інкасації та забезпечення безперебійної роботи банкоматів та їх своєчасне поповнення готівкою;

4) інформаційні заходи: оперативне інформування клієнтів про будь-які зміни в роботі банку і конкретного відділення;

5) логістичні заходи: у разі потреби релокація співробітників до інших відділень, оперативна доставка всього необхідного устаткування для їхньої повноцінної роботи.

Комерційні банки здатні швидко адаптуватися до нових умов. Однак, за ймовірності блекауту про все доводиться дбати на один-два кроки уперед, наприклад, завчасно спланувати механізм швидкої релокації частини співробітників до інших відділень, в яких очікувано зросте кількість відвідувачів із забезпеченням їх відповідними умовами для роботи. Я переконана, що за час знеструмлення відділення банку мають ставати хабами, де клієнти, наявні і потенційні, матимуть можливість не тільки отримати необхідні банківські послуги, але й підзарядити свої гаджети.

Додаткові витрати фінустанов із впровадження антикризових дій на випадок тривалих блекаутів, залежно від кількості відділень та співробітників, запланованих безпекових заходів, додаткової логістики (наприклад, трансферу персоналу, перевезення необхідного обладнання) можуть скласти в середньому 2-3 млн грн.

Керівництво COMINBANK’у ухвалило рішення про виділення на забезпечення оперативних потреб понад 5 млн грн та зарезервувало додатково ще близько 2 млн грн. Частину цих коштів спрямовано на закупівлю генераторів, джерел безперебійного живлення, ліхтарів, обігрівачів, товарів першої необхідності, створення запасів їжі та води.

На час знеструмлення скорочення роботи комерційних банків не очікується. Посилаючись на дані аналітиків, зазначу, що більшість відділень комерційних банків працюватиме у найбільших містах, таких як Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро.

Попри можливі тривалі блекаути "консервації" роботи банків не станеться. Лише незначна кількість відділень може призупинити свою роботу. Але це залежатиме насамперед від розгалуженості банківської системи в тому чи іншому місті, розташування відділень, щоденної кількості клієнтів та ін. Якщо матиме місце оптимізація роботи комерційних банків у найбільших містах, то вона буде вибірковою. І після стабілізації з енергопостачанням, їх робота якомога швидше поновиться.

Ми вживаємо максимум необхідних заходів, щоб оптимальна кількість відділень COMINBANK'у під час тривалого знеструмлення змогла працювати в штатному режимі. Банківська система України витримає нові виклики війни.