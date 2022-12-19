Резервные офисы и оптимизация работы. Как коммерческие банки Украины готовятся к обесточиванию продолжительностью до 5-10 суток

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Сегодня финучреждения действуют на основании рекомендаций НБУ по обслуживанию граждан на случай блекаута. Эти рекомендации касаются, в частности, автоматической пролонгации платежных карт минимум на 3 месяца, срок действия которых истекает в ноябре-декабре, предоставление безвозмездного доступа к Wi-Fi посетителям дежурных отделений, возможности временной отмены комиссий за снятие средств в дежурных отделениях банка.

Крайне важным для полноценной работы финансовых учреждений в условиях обесточивания также являются:

1) установление источников бесперебойного питания для полноценной работы отделений в течение рабочего дня и определение перечня отделений, которые будут работать без остановок в работе;

2) обеспечение Центров обработки данных (ЦОД) и контакт-центра резервными источниками электропитания (генераторами);

3) использование нескольких альтернативных каналов связи для критических направлений работы;

4) внедрение дополнительного резервного головного офиса банка вне столицы;

5) поддержка в актуальном состоянии резервирования критических информационных систем (копирование данных на серверы в нескольких основных ЦОД на территории Украины и в ЦОД других стран (такую практику уже используют украинские банки);

6) оптимизация работы дежурных отделений при существенном увеличении клиентов (увеличение количества комплексов самообслуживания для посетителей (ПТКС) и банкоматов).

После первого обесточивания, продолжавшегося почти 1,5 дня, некоторые коммерческие банки уже действуют в пределах собственных "антикризисных протоколов". Это касается оптимизации работы имеющихся отделений с обязательным предоставлением максимального спектра услуг, эффективной работы головного офиса, создания резервного офиса и усиления мероприятий киберзащиты.

Сосредоточу внимание на ряде необходимых антикризисных действий, которые будут гарантировать непрерывную работу коммерческих банков. Среди них:

1) оптимизационные мероприятия – адаптивный рабочий график отделений в соответствии с реалиями, фактическим потоком клиентов, погодными условиями и продолжительностью мирового дня;

2) меры по обеспечению сервисных условий – в случае существенного увеличения клиентов на 20-30%, создания комфортных условий их обслуживания;

3) меры безопасности: усиление охраны отделений, безопасность процесса инкассации и обеспечение бесперебойной работы банкоматов и их своевременное пополнение наличными;

4) информационные мероприятия: оперативное информирование клиентов о любых изменениях в работе банка и конкретного отделения;

5) логистические мероприятия: в случае необходимости релокация сотрудников в другие отделения, оперативная доставка всего необходимого оборудования для их полноценной работы.

Коммерческие банки способны быстро адаптироваться к новым условиям. Однако, по вероятности блекаута обо всем приходится заботиться на один-два шага вперед, например, заранее спланировать механизм быстрой релокации части сотрудников в другие отделения, в которых ожидается рост числа посетителей с обеспечением их соответствующими условиями для работы. Я убеждена, что за время обесточивания отделения банка должны становиться хабами, где у клиентов, имеющихся и потенциальных, будет возможность не только получить необходимые банковские услуги, но и подзарядить свои гаджеты.

Дополнительные расходы финучреждений по внедрению антикризисных действий на случай длительных блекаутов, в зависимости от количества отделений и сотрудников, запланированных мер безопасности, дополнительной логистики (например, трансфера персонала, перевозки необходимого оборудования) могут составить в среднем 2-3 млн грн.

Руководство COMINBANK'а приняло решение о выделении на обеспечение оперативных потребностей более 5 млн. грн. и зарезервировало дополнительно еще около 2 млн. грн. Часть этих средств направлена на закупку генераторов, источников бесперебойного питания, фонарей, обогревателей, товаров первой необходимости, запасов пищи и воды.

На время обесточивания сокращение работы коммерческих банков не ожидается. Ссылаясь на данные аналитиков, отмечу, что большинство отделений коммерческих банков будут работать в крупнейших городах, таких как Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр.

Несмотря на возможные длительные блекауты "консервации", работы банков не произойдет. Только незначительное количество отделений может приостановить свою работу. Но это зависит прежде всего от разветвленности банковской системы в том или ином городе, расположения отделений, ежедневного количества клиентов и т.д. Если будет оптимизация работы коммерческих банков в крупнейших городах, то она будет выборочной. И после стабилизации с энергоснабжением, их работа как можно скорее возобновится.

Мы принимаем максимум необходимых мер, чтобы оптимальное количество отделений COMINBANK во время длительного обесточивания смогло работать в штатном режиме. Банковская система Украины выдержит новые вызовы войны