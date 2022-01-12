За 2021 год количество идентификаций через BankID выросло в четыре раза — НБУ

За 2021 год к системе BankID присоединилось 13 банков как идентификаторы и 54 участника-поставщика услуг. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, на сегодняшний день система BankID НБУ насчитывает 131 абонента: 39 банков-идентификаторов и 92 участника-поставщика услуг. В настоящее время восемь банков предоставляют услуги дистанционно с использованием системы BankID НБУ.

Преимущественно это услуги по открытию счетов, кошельков с электронными деньгами и кредитованию.

Как отмечают в НБУ, активному увеличению круга абонентов способствовали удобство и востребованность инструмента удаленной идентификации и верификации через систему BankID НБУ для граждан.

Согласно статистике, в декабре 2021 года BankID пересекла предел в 110 успешных идентификаций пользователей за одну минуту. Всего за 2021 год в системе проведено более 30 млн успешных электронных идентификаций, что в четыре раза больше, чем за 2020 год (7,6 млн), и в 100 раз больше, чем за 2019 год (300 тысяч).

Как рассказала заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Васильева, сегодня уже более 99,6% граждан, у которых есть счета в банках Украины, имеют возможность получать дистанционные услуги, используя систему BankID НБУ.

"В частности, благодаря сотрудничеству Нацбанка с Министерством цифровой трансформации Украины в прошлом году клиенты банков смогли получить быстрый доступ к сервисам мобильного приложения "Дія", в частности, воспользоваться программой "Поддержка", – сообщила Васильева.

Среди основных изменений, введенных в прошлом году в системе BankID НБУ, Васильева выделила следующее:

– улучшение процесса автоматизации расчетов;

– введение нового публичного предложения на заключение договора о присоединении к системе BankID НБУ, упрощающего процедуру вступления;

– изменения в спецификации взаимодействия, учитывающие потребности абонентов и повышающие требования к качеству данных, передаваемых средствами системы.

Согласно новым требованиям правил системы BankID НБУ в части усиления безопасности на протяжении прошлого года банки-идентификаторы системы успешно реализовали технологию многофакторной аутентификации пользователей для подтверждения передачи персональных пользовательских данных с использованием системы BankID НБУ.

В НБУ подчеркнули, что на сегодняшний день все подключенные банки успешно реализовали и используют эту технологию в системе, что усиливает безопасность ее использования для пользователей.

Кроме того, в конце прошлого года модернизирована тестовая платформа взаимодействия и обеспечен доступ к тестовой среде в режиме 24/7, что способствует улучшению качества и скорости тестирования новых узлов абонентов для их дальнейшего подключения к производительной системе.

"Удаленная идентификация и верификация становятся востребованной и привычной услугой для граждан сегодня. Кроме того, банки могут монетизировать расходы на первичную идентификацию своих клиентов с помощью коммерческой модели системы BankID НБУ", – добавила Ольга Васильева.

Также система BankID НБУ востребована среди коммерческих поставщиков услуг. Если раньше к системе подключались преимущественно микрофинансовые компании, то сейчас Национальный банк получает заявки на подключение страховых компаний, пенсионных фондов, телеком-операторов.

Сейчас около 80 учреждений находятся в процессе интеграции и присоединения к системе, добавили в Нацбанке.

Напомним, в апреле прошлого года Нацбанк изменил правила присоединения абонентов к системе BankID.

В начале февраля года НБУ отмечал, что подключенные к BankID банки вместе составляют долю в 94% рынка платежных карт.