Стать клиентом банка теперь можно, не выходя из дома — НБУ

Украинские банки начали реализовывать услуги, которые можно получить без посещения отделений, используя удаленную идентификацию клиентов с помощью Системы BankID НБУ.

Как заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерегин, система BankID НБУ может быть успешно задействована при дистанционном открытии счетов в банках, а также при предоставлении других как финансовых, так и нефинансовых услуг.

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"Это уже подтверждает практический опыт ряда банков-участников системы. Ожидаем, что в ближайшие время количество банков, предоставляют услуги удаленно через Систему BankID НБУ, будет расти. Это положительно повлияет на финансовый рынок: клиенты получат более широкие возможности в выборе банков, оживится конкуренция между банками, непременно приведет к улучшению качества услуг для конечного потребителя", — рассказал Поддерегин.

В НБУ напоминают, что банки используют Систему BankID НБУ для удаленной идентификации пользователей электронных денег.

Первым банком, который реализовал возможность дистанционного получения банковских услуг с использованием Системы BankID НБУ стал АБ "Укргазбанк". Теперь эта система доступна для пользователей электронных денег, эмитентом которых является этот банк. Проект по эмиссии этих электронных денег реализован банком в партнерстве с ООО "Изи Софт" и базируется на продукте электронные деньги НПС "ПРОСТРАНСТВО".

Аналогичную возможность также предложил своим клиентам и АО "Альфа-Банк" — с 1 апреля этого года пользователи электронных денег Alfa Money могут открыть электронные кошельки удаленно, используя идентификацию через Систему BankID НБУ.

Возможность удаленного открытия счетов с помощью системы BankID НБУ реализовал также izibank (АО "ТАСкомбанк"). Отныне стать клиентом этого банка можно не выходя из дома, дистанционно идентификувавшись через Систему BankID НБУ.

Над подобными продуктами сейчас работает еще несколько банков, подключенных к системе в качестве абонентов-поставщиков услуг.

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Удаленная идентификация и верификация клиентов банков и финансовых учреждений, в том числе через Систему BankID НБУ, стала возможной благодаря обновленным нормам Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", набравший в силу с 28 апреля 2020 года.

Система BankID НБУ насчитывает 90 участников, в том числе 33 банка в качестве абонентов-идентификаторов.

Благодаря этому онлайн-услуги с использованием Системы BankID НБУ доступны уже для 99% пользователей платежных карточек на украинском рынке.

Напомним, Национальный банк Украины изменил правила присоединения новых абонентов к банковской системе BankID.

В начале ноября 2020 года НБУ отмечал, что подключенные к BankID банки вместе составляют долю в 87% рынка платежных карт.

В начале октября Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".