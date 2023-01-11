575 млн грн – фінансова оцінка гуманітарної допомоги від Common Help UA та партнерів від початку війни

З початку повномасштабної російської військової агресії в Україні благодійний фонд «Повір у себе», Астарта та партнери створили гуманітарний проєкт Common Help UA., який допомагає тим, хто цього найбільше потребує – внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, мешканцям гарячих точок і фронту.

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Про результати роботи Common Help UA розповідаємо в рамках проєкту MMR“Відповідальна країна”

Війна продемонструвала нам, що ми не лише незламні й мужні, а й напрочуд згуртовані!

Ключові результати:

28 000 т гуманітарної допомоги; 575 млн грн – фінансова оцінка благодійних внесків та гуманітарної допомоги; 716 тис.+ евакуйованих та мешканців гарячих точок і 407 соціальних та медичних закладів отримали допомогу. близько 40 000 продовольчих наборів виготовлено на суму 23,4 млн грн.

Ми допомагали всім, чим можемо: від продуктів харчування, предметів гігієни, одягу, ліків, які передавали підприємства Астарти, інші українські виробники та іноземні партнери, до меблів, побутової техніки, засобів для опалення, медичного обладнання, автомобілів швидкої допомоги, спецтехніки та інших необхідних речей.

Окрему увагу проєкт приділяє людям з інвалідністю: регулярно допомагаємо спеціалізованим закладам, зокрема Базалійському, Кушнирівському та Меджибізькому будинкам-інтернатам, Виноградівському та Дунаєвецькому психоневрологічним інтернатам, Галущинецькому відділенню для людей похилого віку, куди були евакуйовані пацієнти з території активних бойових дій.

Підтримуємо паралімпійців та їхні родини, які знайшли прихисток в Західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСІУ на Львівщині.

Відновлення деокупованих територій: відновлення житла найбільш незахищеним верствам населення у Великій Димерці та Богданівці, Київської області. Передали обладнання та продукти Бучанській громаді, облаштували та відновили інклюзивно-ресурсний центр Бородянки.

Допомога військовим: від початку війни завдяки проєкту на фронт було доправлено тисячі одиниць необхідної амуніції, продуктів харчування і медичних засобів на суму близько 150 млн грн для 50 тис військових або 10 бригад – машини, квадрокоптери, ноутбуки, планшети, відеокамери, телевізори, генераторні станції, протигази, бронежилети, військова форма та багато інших предметів першої необхідності, аби захистити тих, хто захищає нас.

Виготовлення консервацій для допомоги потребуючим. Залучивши волонтерів проєкту та самих переселенців, спільно було виготовлено близько 35 410 одиниць продукції. Наші виробництва працюють у чотирьох локаціях та Полтавщині та Хмельниччині, асортимент налічує понад три десятки найменувань, допомогу отримали тисячі людей у всіх куточках країни. Проєкт надає підтримку потребуючим внутрішньо переміщеним родинам, вирішує продовольчі проблеми, створює нові робочі місця, підтримує локального виробника, місцеві домогосподарства, робить внесок у стійкість економіки.

Підтримка малого та середнього бізнесу

Сміливі. Завдяки партнерській підтримці в рамках Common Help UA діє напрям для розвитку підприємництва. РайфайзенБанк, Астарта, БФ «Повір у себе», БО «Світло надії» реалізують проєкт міні-грантів «Сміливі», в рамках якого 25 підприємців отримали фінансову підтримку для свого бізнесу. 15 учасників у категорії «Самозайнятість» по 30 тис. грн та 10 учасників у категорії «Мікропідприємництво» по 80 тис. грн. Учасники проєкту – це внутрішньо переміщені особи, родини військовослужбовців, особи з незахищених груп населення у Полтавській, Вінницькій та Хмельницькій областях, які мають амбіції та бажання розвивати українське виробництво.

Курс на Незалежність: проєкт для розвитку українських підприємців, які мають власну справу, але потребують коштів на обладнання для її розвитку, діє завдяки німецькому банку розвитку Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Астарті, БО «Світло надії» та агенції місцевого економічного розвитку «AMEP». 720 тис. євро отримали 60 переможців конкурсу грантів на придбання обладнання.

Загалом переможці двох конкурсів грантів отримали близько 29,5 млн грн для придбання обладнання та розширення свого бізнесу.

Наші проєкти – це нові робочі місця, підтримка локального виробника та внесок в економіку.

Усе це стало можливим завдяки потужній партнерській підтримці в Україні та закордоном. Це і міжнародні організації, посольства, благодійні фонди, бізнес, інформаційні ресурси, спортивні організації і волонтерські групи. Географія допомоги також широка: Канада, Німеччина, Данія, Швеція, Великобританія, Грузія, Франція, Португалія, США, Іспанія.

Партнери Common Help UA: БО «Омріяна країна», БЦ Astarta Organic Business Center, посольство Швейцарії в Україні, Карітас, Райффайзен Банк, Glovo, Укрпошта, авіакомпанія SkyUP, португальська волонтерська організація UAPT, Carlsberg, Федерація роботодавців України, Vodafone, Центр Анни Київської, Київська школа економіки; німецький банк DEG, канадський інвестиційний фонд Fairfax, компанія ED&F Man, Всесвітня продовольча програма ООН WFP; СпівДія; цифрова платформа Creatio, Espreso.tv; БО Cleveland Maidan Association, гуманітарна організація Samaritan’s Purse, боксерська компанія K2 Promotions; світова боксерська рада WВС, Alex007, Артем Биковець та сотні тисяч небайдужих людей.

В проєкті задіяно понад 1000 волонтерів - працівників Астарти та БФ «Повір у себе». Щиро дякуємо кожному! Ми усвідомлюємо, що війна – це спільна біда кожного українця, але разом ми вистоїмо та переможемо на всіх фронтах.