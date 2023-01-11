575 млн грн – финансовая оценка гуманитарной помощи от Common Help UA и партнеров с начала войны

С начала полномасштабной российской военной агрессии в Украине благотворительный фонд «Поверь в себя», Астарта и партнеры создали гуманитарный проект Common Help UA.

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О результатах работы Common Help UA рассказываем в рамках проекта MMR "Ответственная страна"

Война продемонстрировала нам, что мы не только несгибаемы и мужественны, но и удивительно сплочены!

Ключевые результаты:

28000 т гуманитарной помощи; 575 млн грн – финансовая оценка благотворительных взносов и гуманитарной помощи; 716 т ис.+ эвакуированных и жителей горячих точек и 407 социальных и медицинских учреждений получили помощь. около 40 000 продовольственных наборов произведено на сумму 23,4 млн грн.

Мы помогали всем, чем можем: от продуктов питания, предметов гигиены, одежды, лекарств, которые передавали предприятия Астарты, другие украинские производители и иностранные партнеры, до мебели, бытовой техники, средств для отопления, медицинского оборудования, автомобилей скорой помощи, спецтехники и других необходимых вещей.

Отдельное внимание проект уделяет людям с инвалидностью: регулярно помогаем специализированным учреждениям, в частности Базалийскому, Кушнировскому и Меджибижскому домам-интернатам, Виноградовскому и Дунаевецкому психоневрологическим интернатам, Галущинецкому отделению для пожилых людей, куда были эвакуированы пациенты.

Поддерживаем паралимпийцев и их семьи, которые нашли убежище в Западном реабилитационно-спортивном центре НКСИУ во Львовской области.

Восстановление деоккупированных территорий: восстановление жилья наиболее незащищенным слоям населения в Большой Дымерке и Богдановке Киевской области. Передали оборудование и продукты Бучанскому обществу, обустроили и восстановили инклюзивно-ресурсный центр Бородянки.

Помощь военным : с начала войны благодаря проекту на фронт были доставлены тысячи единиц необходимой амуниции, продуктов питания и медицинских средств на сумму около 150 млн грн для 50 тыс военных или 10 бригад – машины, квадрокоптеры, ноутбуки, планшеты, видеокамеры, телевизоры, генераторные станции, противогазы, бронежилеты, военная форма и многие другие предметы первой необходимости, чтобы защитить тех, кто защищает нас.

Изготовление консерваций для помощи нуждающимся. Привлекая волонтеров проекта и самих переселенцев, совместно было изготовлено около 35 410 единиц продукции. Наши производства работают в четырех локациях и Полтавщине и Хмельницкой области, ассортимент насчитывает более трех десятков наименований, помощь получили тысячи людей во всех уголках страны. Проект оказывает поддержку нуждающимся внутренне перемещенным семьям, решает продовольственные проблемы, создает новые рабочие места, поддерживает локального производителя, местные домохозяйства, вносит вклад в устойчивость экономики.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Смелые. Благодаря партнерской поддержке в рамках Common Help UA действует направление развития предпринимательства. РайфайзенБанк, Астарта, БФ "Поверь в себя", БО "Свет надежды" реализуют проект мини-грантов "Смелые", в рамках которого 25 предпринимателей получили финансовую поддержку для своего бизнеса. 15 участников в категории «Самозанятость» по 30 тыс. грн. и 10 участников в категории «Микропредпринимательство» по 80 тыс. грн. Участники проекта – это внутренне перемещенные лица, семьи военнослужащих, лица из незащищенных групп населения в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях, у которых есть амбиции и желание развивать украинское производство.

Курс на Независимость: проект для развития украинских предпринимателей, имеющих собственное дело, но нуждающихся в средствах на оборудование для его развития, действует благодаря немецкому банку развития». 720 тысяч евро получили 60 победителей конкурса грантов на приобретение оборудования.

В общей сложности победители двух конкурсов грантов получили около 29,5 млн грн для приобретения оборудования и расширения своего бизнеса.

Наши проекты – это новые рабочие места , поддержка локального производителя и вклад в экономику.

Все это стало возможным благодаря мощной партнерской поддержке в Украине и за границей. Это международные организации, посольства, благотворительные фонды, бизнес, информационные ресурсы, спортивные организации и волонтерские группы. География помощи также обширна: Канада, Германия, Дания, Швеция, Великобритания, Грузия, Франция, Португалия, США, Испания.

Партнеры Common Help UA: БО «Мечтанная страна», БЦ Astarta Organic Business Center, посольство Швейцарии в Украине, Каритас, Райффайзен Банк, Glovo, Укрпочта, авиакомпания SkyUP, португальская волонтерская организация UAPT, Carlsberg, Федерация работодателей Киев, Voda, Киевская школа экономики; немецкий банк DEG, канадский инвестиционный фонд Fairfax, компания ED&F Man, Всемирная продовольственная программа ООН WFP; Содействие; цифровая платформа Creatio, Espresso.tv; БУ Cleveland Maidan Association, гуманитарная организация Samaritan's Purse, боксерская компания K2 Promotions; мировой боксерский совет WВС, Alex007, Артем Быковец и сотни тысяч небезразличных людей.

В проекте задействовано более 1000 волонтеров – работников Астарты и БФ «Поверь в себя». Благодарим каждого! Мы отдаем себе отчет, что война – это общая беда каждого украинца, но вместе мы выстоим и победим на всех фронтах.