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Тип
Новини компаній
Категорія
Бізнес
Дата публікації

65 реанімобілів для українських медиків: Епіцентр реалізував масштабну благодійну ініціативу

Галина Герега передає очільнику МОЗ Олегу Ляшко ключі від швидких
Галина Герега передає очільнику МОЗ Олегу Ляшко ключі від швидких

Компанія «Епіцентр» реалізувала благодійну ініціативу «Рятуємо життя».  За цей час 65 придбаних машин швидкої допомоги вирушили на допомогу лікарям у різні регіони країни. Загальна сума придбаних авто - 172 млн грн. Долучились до порятунку людських життів і понад 1 млн покупців, партнери та постачальники компанії. 

   "На фоні безумовної жорстокості, з якою ведеться кровопролитна війна проти України, ще більш важливішою постає професія медика. І кожне врятоване життя – це перемога у війні, перемога життя над смертю. І я сьогодні вчергове хочу подякувати нашим медикам. Вони - герої нашого часу, на їхніх плечах тримається тягар війни, вони ціною власного життя рятують життя інших. Ця війна несправедлива, жорстока і вона об’єднує українців, ми несемо ще більшу відповідальність, бо живемо у  надскладний для країни час. Війна випробовує нас  на людяність і стійкість. Ми мужні, працюємо попри все і підтримуємо екстрену медичну службу. І сьогодні в рамках нашої благодійної ініціативи ми передаємо чергову партію  реанімобілів Міністерству охорони здоров’я", - зазначила Галина Герега, засновниця та голова ТОВ «Епіцентр К».

Фото 2 — 65 реанімобілів для українських медиків: Епіцентр реалізував масштабну благодійну ініціативу
В реанімобілях є все необхідне для надання першої медичної допомоги

 Реанімація на колесах – так медики називають закуплені Епіцентром машини. Вони обладнані всім, щоб надати першу допомогу навіть важкопораненим людям: дефібрилятори, електрокардіографи, пульсоксиметри, інфузомати, глюкометри, стаціонарні балони з киснем, портативні апарати ШВЛ.

Це дозволяє медикам проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої.  

"525 днів триває повномасштабна війна. Медична інфраструктура, в тому числі і транспорт, постійно під атаками росії. Навантаження на медичну систему зросло в рази. В цих умовах дуже важливою для нас є підтримка партнерів. Дякую кожному, хто допомагає медикам рятувати життя українців. Сьогодні ще 5 швидких від Епіцентру відправляться в медичні заклади в різні куточки України.  Загалом від початку війни МОЗ, акумулюючи державні кошти, міжнародну та гуманітарну допомогу, закупив понад 1 300 автівок швидкої допомоги. Всі вони мають рятувати життя та знаходитись там, де в них найбільша потреба – біля лінії фронту.”, — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час передачі автомобілів.

Автомобілі швидкої допомоги
Швидкі від Епіцентру передані у різні медичні заклади країни, в тому числі у прифронтові регіони.

Реанімобілі з чергової партії поїхали на донецько-бахмутський напрямок та в Одесу у медичний центр реабілітації матері та дитини. Швидкі від Епіцентру передані у різні медичні заклади країни, в тому числі у прифронтові регіони.

Крім забезпечення  потреб екстреної медичної допомоги, компанія додатково передала  реанімобілі також у військові підрозділи за запитом бойових медиків. 

 Вже зараз Епіцентр  на старті нової глобальної ініціативи, що допоможе у гуманітарному розмінуванні України - найбільш замінованої країни світу.