65 реанимобилей для украинских медиков: Эпицентр реализовал масштабную благотворительную инициативу

Компания «Эпицентр» реализовала благотворительную инициативу «Спасаем жизнь». За это время 65 машин скорой помощи отправились на помощь врачам в разные регионы страны. Общая стоимость приобретенных авто – 172 млн грн. Приобщились к спасению человеческих жизней и более 1 млн покупателей, партнеров и поставщиков компании.

"На фоне безусловной жестокости, с которой ведется кровопролитная война против Украины, еще более важной становится профессия медика. И каждая спасенная жизнь – это победа в войне, победа жизни над смертью. И я сегодня в очередной раз хочу поблагодарить наших медиков. Они - герои нашего времени, на их плечах держится бремя войны, они ценой собственной жизни спасают жизнь других.Эта война несправедлива, жестока и она объединяет украинцев, мы несем еще большую ответственность, потому что живем в сверхсложное для страны время. на человечность и стойкость. Мы мужественны, работаем несмотря ни на что и поддерживаем экстренную медицинскую службу. И сегодня в рамках нашей благотворительной инициативы мы передаем очередную партию реанимобилей Министерству здравоохранения", - отметила Галина Герега, основательница и глава ООО "Эпицентр К".

В реанимобилях есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи

Реанимация на колесах – так медики называют закупаемые Эпицентром машины. Они оборудованы всем, чтобы оказать первую помощь даже тяжелораненым людям: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, инфузоматы, глюкометры, стационарные баллоны с кислородом, портативные аппараты ИВЛ.

Это позволяет медикам проводить реанимационные действия непосредственно в быстрой карете.

"525 дней длится полномасштабная война. Медицинская инфраструктура, в том числе и транспорт, постоянно под атаками россии. Нагрузка на медицинскую систему выросла в разы. В этих условиях очень важна для нас поддержка партнеров. Спасибо каждому, кто помогает медикам спасать жизнь украинцев. Сегодня еще 5 скорых от Эпицентра отправятся в медицинские учреждения в разные уголки Украины, всего с начала войны Минздрав, аккумулируя государственные средства, международную и гуманитарную помощь, закупил более 1 300 автомобилей скорой помощи, которые должны спасать жизнь и находиться там, где у них наибольшая потребность – у линии фронта.” , - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко во время передачи автомобилей.

Быстрые от Эпицентра переданы в разные медицинские учреждения страны, в том числе в прифронтовые регионы.

Реанимобили из дежурной партии отправились на донецко-бахмутское направление и в Одессу в медицинский центр реабилитации матери и ребенка. Быстрые от Эпицентра переданы в разные медицинские учреждения страны, в том числе в прифронтовые регионы.

Помимо обеспечения потребностей экстренной медицинской помощи, компания дополнительно передала реанимобили также военные подразделения по запросу боевых медиков.

Уже сейчас Эпицентр на старте новой глобальной инициативы, которая поможет в гуманитарном разминировании Украины – наиболее заминированной страны мира.