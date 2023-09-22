Антикризова матриця: HR-директорка ЦУМ Київ Поліна Айдин про те, як зберегти безперервність бізнесу попри всі випробування

Протягом останніх років наш бізнес пройшов багато випробувань та трансформацій. Три весни поспіль ЦУМ Київ не працював.

У 2020 році він був зачинений 81 день (22% часу) через карантин, а 113 днів працював в обмеженому режимі. У 2021-му був зачинений 59 днів (16% часу) і 61 день працював в обмеженому режимі.

Проте найскладніше випробування очікувало нас попереду.

Деякі дані за 2022 рік:

141 день (38,5 %) робочого часу ЦУМ Київ був повністю зачинений;

144 евакуації персоналу і клієнтів у робочі години універмагу;

51 година на відновлення роботи універмагу після евакуацій;

22 години роботи в режимі повного блекауту;

83 дні роботи універмагу за жорсткої економії електроенергії.

З 1 червня 2022 року ЦУМ Київ відкрив свої двері для відвідувачів та працює за звичним семиденним графіком.

Тому нашою бізнес- та HR-стратегією стало забезпечення безперервності бізнесу та створення умов для сталої роботи компанії загалом. Як ми це робимо?

По-перше, через посилення безпосереднього впливу кожного співробітника на досягнення бізнес-цілей компанії.

Ми переглянули організаційну структуру компанії, яка мала відповідати новим викликам. Ми оновили більшість мотиваційних систем для персоналу, і це стосується як тих, хто безпосередньо працює з клієнтами, так і бекофісу. У нас з’явилося більше короткострокових KPIs на індивідуальному та командному рівні. А реалізація бізнес-проєктів є постійною частиною індивідуальних планів розвитку. Разом із командами ми створили додаткові SLAs і матриці реагування для забезпечення ефективності.

Наше завдання — пояснити керівникам середньої ланки взаємозв’язок між бізнес-процесами різних підрозділів і як збій одного елемента впливає на загальний результат.

Залученість персоналу до вирішення складних бізнес-ситуацій, відкрите обговорення з командою викликів і шляхів їх розв’язання допомагає посилити прямий вплив співробітників на безперервне ділове життя ЦУМу.

По-друге, через підтримку сталості нашої команди. Від початку повномасштабного вторгнення частина персоналу була змушена покинути Київ та переїхати в інші регіони України або за кордон, а універмаг був зачинений з 24 лютого по 31 травня 2022 року.

Ми розробили декілька сценаріїв, спрямованих на стале утримання команди. На той час дата відкриття універмагу ще була невідомою, також було не зрозуміло, як довго компанія залишатиметься без доходу.

Розуміючи необхідність підтримки команди, на другий день війни ми виплатили заробітну плату за лютий та березень, залишили часткові виплати для персоналу універмагу на весь період повного закриття, для охочих організували транспортування і релокацію співробітників та їхніх родин на захід України з повним покриттям на весь період перебування.

Для збереження зайнятості персоналу ми налаштували внутрішні процеси таким чином, щоб надати працівникам можливість і надалі працювати у ЦУМі з будь-якого куточка світу. Вже 7 квітня 2022 року ЦУМ Київ відкрив у Львові свій pop-up store, працівниками якого стали стилісти, що тимчасово переїхали до Львова. А за тиждень відновив свою роботу онлайн-магазин у Києві.

Для збереження зайнятості персоналу ми налаштували внутрішні процеси таким чином, щоб надати працівникам можливість і надалі працювати у ЦУМі з будь-якого куточка світу

Обережно заклавши бюджет на 2023 рік, ми змогли його переглянути у липні цього року. Це допомогло ухвалити певні управлінські рішення, зокрема нам вдалося збільшити бюджет на оплату праці та медичне страхування.

Ми продемонстрували свою здатність працювати безперервно та стало і, як результат, зберегли 90% наших співробітників, які вже повернулися до Києва та продовжують працювати у ЦУМі.

Ми дбаємо про ментальне та фізичне здоров’я працівників

Це відбувається за допомогою програм медичного страхування, психологічної підтримки та освітніх заходів, присвячених найбільш актуальним темам життя під час війни. Задля цього ми налагодили співпрацю з зовнішнім провайдером з надання професійної психологічної допомоги. Так, кожен працівник ЦУМу може обрати «свого» психолога з переліку, наданого провайдером, й отримати консультації.

Компанія безперервно продовжує надавати послуги добровільного медичного страхування працівникам у партнерстві з однією з найкращих страхових компаній. Навіть у найважчі часи ми не припиняли цього.

Навчання у «ЦУМ Академії» залишається невіддільної складовою бізнес- та HR-стратегії

«ЦУМ Академія» — це знаковий і унікальний проєкт для нас. Вже п’ятий рік поспіль продавці-консультанти ЦУМу проходять обов’язкове навчання у внутрішній академії, мета якої — формування знань і навичок, необхідних для успішної роботи у фешн-ритейлі.

Навчання відбувається як в онлайн-, так і в офлайн-форматі. На сьогодні «ЦУМ Академія» налічує більш ніж 35 тренінгів і 90 відеоуроків, розроблених власними силами. Пройшовши навчання, продавці-консультанти ЦУМу можуть отримати кваліфікацію стиліста, старшого стиліста, шопера. Стилісти універмагу зростають разом з академією.

Після відкриття універмагу 1 червня 2022 року ми повністю відновили навчання стилістів, залучаючи як тренерів внутрішню команду HR, баїнгу та наших партнерів — українських дизайнерів і представників всесвітньо відомих брендів.

Цікавий факт: залучаючи дедалі більше міжнародних партнерів до проведення тренінгів для стилістів ЦУМу, ми формуємо і змінюємо сприйняття роботи українського бізнесу під час війни, що дуже важливо, на наш погляд. Адже це свідчить про безперервність і сталість за будь-яких умов.

Подальший розвиток персоналу разом із розвитком бізнесу ЦУМ Київ

Повномасштабне вторгнення триває вже півтора року, і частина нашої команди перебуває у різних частинах України та світу. Через це виникла потреба у підсиленні комунікації та взаємодії між відділами. Так, був створений проєкт General Manager 360 для топкоманди, мета якого — зміцнити лідерські та управлінські якості, посилити взаємодію в колективі, досягти ще більшого розуміння й усвідомлення впливу своєї роботи на команду, відчуття of being a role model.

Бути відповідальним роботодавцем

За часів постійних змін та невизначеності ЦУМ Київ як відповідальний роботодавець має створювати умови, в яких працівники відчувають стабільність, захищеність та впевненість. А як відповідальний бізнес маємо реалізовувати проєкти для підтримання України.

Ми як роботодавець відповідально ставимося до своїх зобов’язань перед працівниками і виконуємо їх. А це створення робочих місць, суворе дотримання законодавства, соціальні гарантії, стабільна та вчасна виплата зарплати, піклування про добробут персоналу, створення можливостей для розвитку, підтримка відкритого діалогу з працівниками.

ЦУМ Київ як бізнес бере участь у благодійних та соціальних проєктах

На початку повномасштабного вторгнення універмаг надав теплий одяг до місцевої територіальної оборони. У квітні 2023 року передав тактичну амуніцію бренду «М-ТАС» на суму 1 млн грн для підрозділу Національної поліції України «Скіф» об’єднаної штурмової бригади «Лють» у межах ініціативи «Сталевий фронт». Було створено дві благодійні сувенірні колекції, 100% прибутку з яких спрямовано на відбудову та оборону України через фандрейзингову платформу UNITED24. За результатами першої благодійної колекції ми перерахували 400 тис. грн на відбудову країни, друга колекція ще у продажу.

Зберегти персонал від плинності на ринку

Ми постійно стежимо за дослідженнями щодо міграції робочої сили, а також контролюємо ситуацію у ЦУМі. Тільки частина нашого персоналу може працювати віддалено, тому питання повернення працівників до Києва для нас було дуже важливим. Нам вдалося зберегти 90% торгового персоналу, який наразі повернувся до столиці та продовжує працювати.

Чинники, які насамперед оцінюють працівники під час ухвалення рішення повернутися до Києва:

рівень безпеки;

надійність та стабільність роботи компанії;

розмір доходу та рівень життя.

Розуміючи це, фокусом бізнес- та HR-стратегії ЦУМу є безперервність та сталість бізнесу, а також подальший розвиток компанії як надійного і відповідального роботодавця.