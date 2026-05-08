Більше лідів — не більше грошей: чому B2B-бізнесу варто переосмислити логіку продажів

Вартість залучення B2B-клієнта в SaaS, IT-послугах та консалтингу зросла на 40–60% за 2023–2025 роки. При цьому більшість компаній продовжують масштабувати кількість лідів й дивуються, чому дохід не росте.

Через що стара модель перестає працювати

Більшість B2B-команд, що хочуть зростати, досі намагаються масштабувати кількість, а не точність. Вони збільшують число активностей та лідів, але не покращують їх якість. На мій погляд, це фундаментальна управлінська помилка для тих, хто прагне швидкого й системного зростання.

За даними Gartner, у типовій B2B-угоді рішення приймає в середньому 6–10 стейкхолдерів. Кожен з них має свої критерії та пріоритети: СТО хоче технічну стабільність, CFO потребує ROI, операційний директор шукає простоту впровадження. Один і той самий меседж не переконає всіх.

Додам до цього те, що за даними 6sense, покупці проходять понад 70% шляху до рішення анонімно, ще до того, як залишають контакти. Вони самостійно вивчають ринок і формують думку про постачальника ще до першого дзвінка. А за даними Gartner на пряму комунікацію з продавцями витрачають лише 17% свого часу. Помилка із залученням "не того" клієнта в цих умовах коштує не лише бюджету, а й місяців роботи команди.

Що таке ABM і чим він відрізняється від звичного маркетингу

Account-Based Marketing — це підхід, у якому компанія перестає оптимізувати потік заявок і починає керувати портфелем стратегічних можливостей. Замість абстрактної "цільової аудиторії" — конкретний список компаній. Замість масового охоплення — точкова робота з тими, хто може принести зростання.

У класичному маркетингу одиниця планування — лід. В ABM — акаунт. І ця різниця змінює не лише тактики, а й спосіб управління бізнесом. Практично це означає три зміни:

Компанія свідомо вирішує, які акаунти для неї стратегічно важливі, і будує навколо них всі маркетингові та продажні активності. Меседжі розробляються для ключових ролей стейкхолдерів у байінг комітеті цільової компанії, а не для усередненого «покупця». Успіх вимірюється не кількістю лідів, а рухом конкретних акаунтів до угоди й доходом.

Це управлінське рішення: які клієнти компанія визначає як пріоритетні і як системно вона буде за них конкурувати. Залежно від середнього чека та особливостей процесів продажу в ніші компанія обирає відповідний рівень інтенсивності:

Стратегічний ABM (1:1): 5–10 акаунтів з повною персоналізацією. Виправданий для угод від $500K+, де ROI одного контракту покриває витрати на глибоку індивідуалізацію.

ABM Lite (1:Few): кластери схожих компаній — наприклад, "банки Польщі" або "логістика Німеччини". Оптимально для портфеля з 100-1000 акаунтів.

Programmatic ABM (1:Many): автоматизоване охоплення сотень цільових компаній з базовою персоналізацією за розміром, географією чи вертикаллю.

Вибір рівня не є маркетинговим, воно залежить від середнього чека, складності продукту і того, скільки ресурсів компанія готова інвестувати в кожен акаунт.

Коли ABM змінює економіку бізнесу

Цей підхід підходить не кожному бізнесу. Найкраще він працює, якщо:

Ви продаєте дорогі або складні B2B-рішення з високим LTV (від $ 10 000 ). У вас обмежений ринок і невелика кількість цільових клієнтів (приблизно 50–5000 акаунтів). Рішення про покупку приймається довго (від 1 місяця до кількох років, із залученням багатьох стейкхолдерів). Є відділ продажів і готовність тісно працювати з маркетингом. Є достатній маркетинговий бюджет (від ~$15 000 на місяць).

Якщо ці умови виконуються, така модель роботи вирішує конкретні бізнес-завдання:

Підвищення середнього чека: замість масового охоплення — концентрація тільки на акаунтах із потенціалом великого контракту і персоналізована ціннісна пропозиція замість універсального пітча.

Зниження вартості залучення: ресурси спрямовуються лише на релевантні компанії, якість контактів зростає разом із передбачуваністю pipeline

Вихід в enterprise-сегмент: там, де рішення приймаються довго і колегіально, масові підходи не спрацьовують — потрібна послідовна багатоканальна присутність у конкретних компаніях.

Скорочення циклу угоди: коли команда працює одночасно з усіма стейкхолдерами в акаунті, внутрішні заперечення знімаються ще до фінальних переговорів.

Розвиток існуючих клієнтів: розширення в межах одного акаунта коштує у 5 разів дешевше, ніж залучення нового — ABM працює для upsell і cross-sell у вже підписаних компаніях.

Коли ABM не працює

Модель в Україні лише починає набирати обертів, але вже на старті багато компаній зіштовхуються з типовими помилками. З того, що я бачу найчастіше:

Маркетинг і продажі залишаються в різних системах координат з різними метриками. Компанія не робить жорсткої пріоритизації і намагається "таргетувати всіх одразу". Починають з інструментів і платформ, а не зі стратегії. Персоналізацію зводять до зміни імені у листі, а не до роботи з реальним бізнес-контекстом акаунта. Вимірюють кліки і охоплення замість прогресу конкретних акаунтів у воронці.

Суть моделі полягає у синергії команд і дисципліні виконання. Коли стратегія, контент, реклама, аналітика і sales працюють як єдина система, компанія перестає масштабувати хаос і починає керувати зростанням. Без цієї синергії будь-який інструмент стане просто ще однією статтею витрат.

З чого почати: 4 практичні кроки

Запускати ABM відразу у повному масштабі — помилка. У зрілих командах він починається зі стратегічного управління, а не з реклами чи outreach.

Визначте ідеальний профіль клієнта (ICP). Не "середній і великий бізнес", а конкретні параметри: галузь, географія, розмір виручки, технологічний стек, ознаки готовності до покупки. Це — фундамент, без якого будь-яка наступна робота буде хаотичною. Побудуйте купівельний комітет у кожному акаунті. Практична вправа: візьміть один зі своїх ключових акаунтів і випишіть усіх людей, які впливають на рішення. Швидше за все, ви побачите, що працюєте лише з 2–3 із 6–10 стейкхолдерів. Меседжі мають будуватися навколо контексту кожного з них. Синхронізуйте маркетинг і продажі. ABM — завжди командна гра: стратег, проєктний менеджер, sales, аналітик, контент і перформанс-спеціалісти як єдиний механізм. Без спільного списку цільових акаунтів, узгоджених меседжів і єдиних метрик він перетворюється на дорогий експеримент. Запустіть пілот на одному сегменті ICP. Ціль пілоту — зрозуміти, де ламається процес, де команда не встигає і що треба виправити до того, як рухатись далі. Більшість B2B-компаній програють не через продукт і не через маркетинг. А тому що намагаються охопити всіх одразу та в результаті не дають якісної уваги нікому.

ABM — не універсальна модель, але для компаній із довгим циклом угоди і обмеженим ринком це один із небагатьох підходів, який дозволяє перейти від хаотичних продажів до керованого зростання, де маркетинг і продажі говорять однією мовою грошей і стратегічних угод.