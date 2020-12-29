Bolt Food заработал в левобережной части Киева

Сервис доставки еды Bolt Food с 29 декабря начал работу на левом берегу Киева. Как говорится в сообщении компании, услуга стала доступной для жителей Березняков, Русановки и Лесного массива, а также Позняков, Осокорков и Харьковского массива.

Кроме того, на правом берегу сервис охватит Теремки и район Петровки.

Для использования сервиса необходимо установить приложение Bolt Food, а при заказе указать конкретное место, где курьер может оставить пакет с едой. Доставка еды осуществляется бесконтактным способом, а оплата — с помощью безналичного расчета.

В приложении доступны меню из таких ресторанов как KFC, "Пузата хата", "Тайский привет", "Китайский привет", "Вьетнамский привет", Meiwei, "БагатоЛосося", Musafir, Cinnabon, Duck, please, и других заведений.

"Тестовый период услуги Bolt Food был очень успешным. Мы получили отличные результаты работы и расширяем зону своего покрытия. Команда Bolt будет и в дальнейшем изучать потребности пользователей, чтобы

своевременно предлагать им нужные сервисы", — отмечают в компании.

Напомним, сервис Bolt Food заработал в Киеве в конце октября 2020 года.

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Bolt также отмечает, что его услугами на сегодня пользуются уже более 50 млн человек в 40 странах Европы и Африки. Компания предоставляет целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, доставка еды, курьерская доставка, прокат электросамокатов и электровелосипедов.

В Украине услуги компании доступны в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге и Виннице.