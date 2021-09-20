Цены на железную руду упали ниже $100/тонна

Фьючерсы на железную руду с 62%-ным содержанием железа упали в цене на 12% на торгах в Сингапуре в понедельник, однако затем быстро сократили падение до 6% и торгуются на уровне 95,6 доллара за тонну. Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Согласно сообщению, котировки горнодобывающих компаний BHP Group, Rio Tinto и Fortescue Metals снизились соответственно на 4,2%, 3,6% и 3,7% по итогам торгов в Сиднее.

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Издание сообщает, что цены на руду упали на 60% с рекордных максимумов, зафиксированных в мае, и впервые более чем за год составляют менее 100 долларов за тонну.

Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем стали, требует от местных компаний ограничивать производство, чтобы сократить вредные выбросы. Страна поставила целью достижение углеродной нейтральности к 2060 году, а кроме того, стремится улучшить качество воздуха к зимним Олимпийским играм, которые в 2022 году пройдут в Пекине.

"По информации китайской консалтинговой компании Mysteel, сталелитейные заводы в провинции Цзянсу получили предписание сократить производство стали в период до 15 октября, в провинции Чжэцзян — до 30 сентября", — пишет Интерфакс.

Напомним, цены на руду начали расти с ноября 2020 года. Так, в декабре прошлого года цены на ЖРС перешагнули рекордную отметку в $164 за тонну, а в июне на азиатских рынках за тонну железной руды дают больше $200. При этом в конце июля цены начали падать и 23 июля резко снизились со 192 до 174 доллара за тонну.

При этом экспертное сообщество отмечало, что данный ценовой тренд временный и вряд ли продлиться до конца года.

В свою очередь крупнейший производитель ЖРС в Украине группа Рината Ахметова и Вадима Новинского "Метинвест" на фоне ценового пика на ЖРС в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличила чистую прибыль на 56%, до 526 млн долларов. EBITDA компании (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в 2020 увеличилась на 82%, до 2,2 млрд долларов. В сентябре собрание акционеров компании приняло решение выплатить дивиденды в 26,7 млрд гривен.

При этом в конце мая президент Владимир Зеленский заявил о планах повысить ренту на добычу железной руды. Позже в парламент был подан "ресурсный" законопроект №5600, подготовленный Кабинетом министров. Он должен устранить пробелы в Налоговом законодательстве, усилить давление на олигархов и привлекать в госбюджет ежегодно по 50 млрд грн. Законопроект предлагает повышение ставок акциза на железную руду и ставок экологических налогов (выбросы вредных веществ в воду и выбросы СО2), а также ставок налогов за размещение отходов горно-обогатительных комбинатов. 7 сентября данный законопроект был принят в первом чтении.