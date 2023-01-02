Допомога Силам оборони та постраждалим від війни: як EVA та її клієнти підтримують Україну

З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну лінія магазинів EVA спрямувала всі сили на збереження роботи та забезпечення українців товарами першої необхідності всюди, де це можливо, а також на підтримку Сил оборони та людей, котрі опинились у скруті через агресію рф.

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Про досвід EVA у волонтерстві й благодійності розповідаємо в рамках проєкту MMR“Відповідальна країна”

Одразу після 24 лютого мережа перерахувала 2,5 мільйони гривень до фонду “Повернись живим” і почала запроваджувати системні тривалі проєкти для підтримки ЗСУ, ТрО, медзакладів та шелтерів для переселенців.

Оперативний штаб

Для обробки численних запитів, які почали надходити до EVA ще з першого дня повномасштабної війни, в компанії створили оперативний штаб, який і донині надає гуманітарну та соціальну допомогу товарами з асортименту мережі. З початку роботи він задовольнив понад 400 запитів з усієї України, передавши близько 120 000 одиниць необхідних товарів на 5,4 мільйона гривень.

В перші тижні вторгнення запити надходили масово. В штабі ледь не 24/7 працювало близько 50 співробітників, і це без урахування персоналу магазинів. Пам’ятаю один випадок. Кінець лютого, ми ледь встигаємо розгрібати запити, паралельно моніторимо новини. І тут хтось пише в чат штабу «Запоріжжя взяли». Всі ледь не посивіли. А виявилось, це запит із Запоріжжя взяли в обробку Марина Смик Координаторка оперативного штабу EVА

До компанії надходили прохання не лише про товари з асортименту. EVA передала благодійному фонду GoodWill з Києва один зі своїх складських конвеєрів для швидшого сортування гуманітарних вантажів. На потреби Сил оборони України віддала 2 власних квадрокоптери і ще 2 вартістю близько 220 тис. грн придбала спеціально за запитом підрозділу аеророзвідки однієї з військових частин. Для зенітної ракетної бригади повітряного командування „Схід“ мережа закупила 200 бронежилетів за понад $119 000. До допомоги активно долучились і клієнти.

Корзини допомоги

5 травня у 58 магазинах EVA м. Львова та Львівської області стартував пілот спільного проєкту EVA та БФ “КОЛО” – “Корзини допомоги”. Він передбачає для клієнтів можливість залишити у спеціальних кошиках необхідні товари для ЗСУ, ТрО і лікарень. Вже за три місяці ініціативу масштабували ще на 200 магазинів. Станом на грудень понад 320 коробок із засобами гігієни, репелентами, шкарпетками, паперовими виробами та іншою потрібною продукцією були розподілені на 28 військових частин та формувань.

Підтримай захисників

16 травня розпочав роботу проєкт EVA та фонду “Повернись живим” під назвою “Підтримай захисників”. Він передбачає можливість перевести на касах магазинів будь-яку добровільну суму від 1 грн для допомоги ЗСУ.

Навряд для того, щоб переказати 3-5 гривень людина буде заходити на сайт, вказувати дані картки. А не всі можуть пожертвувати 100 і більше гривень. Інша справа, коли під час розрахунку на касі достатньо сказати касиру: “Додайте до чеку 5 гривень на ЗСУ”. Це, начебто, і небагато, і дуже просто. Але ж кожна гривня важлива, бо саме так складаються мільйони на допомогу. Хоча розміри деяких донатів нас відверто вразили Олександра Гнатик Керівниця PR-напряму ТОВ “РУШ” (EVA та EVA.UA)

Станом на кінець листопада до ініціативи “Підтримай захисників” долучились понад 1 мільйон клієнтів EVA, переказавши 12,4 мільйона гривень. На ці кошти фонд “Повернись живим” придбав для Сил оборони України

45 міношукачів

180 саперних комплектів

341 балістичний шолом

137 радіостанцій

10 наборів для розмінування

50 навушників

Півтора мільйони гривень, отримані від клієнтів EVA у період з 28 жовтня по 22 листопада, було спрямовано на проєкт BLACK BOX, який “Повернись живим” реалізовує спільно з Генеральним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Компанія безпосередньо також долучилася до ініціативи фонду та ГУР, передавши на неї 1 мільйон гривень.