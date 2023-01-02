Помощь Силам обороны и пострадавшим от войны: как EVA и ее клиенты поддерживают Украину

С началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину линия магазинов EVA направила все силы на сохранение работы и обеспечение украинцев товарами первой необходимости везде, где это возможно, а также на поддержку сил обороны и людей, оказавшихся в затруднении из-за агрессии России.

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Об опыте EVA в волонтерстве и благотворительности рассказываем в рамках проекта MMR “Ответственная страна”

Сразу после 24 февраля сеть перечислила 2,5 миллиона гривен в фонд "Вернись живым" и начала внедрять системные длительные проекты для поддержки ВСУ, ТРО, медучреждений и шелтеров для переселенцев.

Оперативный штаб

Для обработки многочисленных запросов, которые начали поступать в EVA еще с первого дня полномасштабной войны, в компании создали оперативный штаб, который до сих пор оказывает гуманитарную и социальную помощь товарами из ассортимента сети. С начала работы он удовлетворил более 400 запросов по всей Украине, передав около 120 000 единиц необходимых товаров на 5,4 миллиона гривен.

В первые недели вторжения запросы поступали массово. В штабе почти 24/7 работало около 50 сотрудников, и это без учета персонала магазинов. Помню один случай. В конце февраля, мы едва успеваем разгребать запросы, параллельно мониторим новости. И тут кто-то пишет в чат штаба "Запорожье взяли". Все чуть не поседели. А оказалось, этот запрос из Запорожья взяли в отделку. Марина Смык Координатор оперативного штаба EVА

В компанию поступали просьбы не только о товарах из ассортимента. EVA передала благотворительному фонду GoodWill из Киева один из своих складских конвейеров для более быстрой сортировки гуманитарных грузов. На нужды Сил обороны Украины отдала 2 собственных квадрокоптера и еще 2 стоимостью около 220 тыс. грн приобрела специально по запросу подразделения аэроразведки одной из воинских частей. Для зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток" сеть закупила 200 бронежилетов за $119 000. К помощи активно присоединились и клиенты.

Корзины помощи

5 мая в 58 магазинах EVA г. Львова и Львовской области стартовал пилот совместного проекта EVA и БФ "КРУГ" - "Корзины помощи". Он предусматривает для клиентов возможность оставить в специальных корзинах необходимые товары для ВСУ, ТРО и больниц. Уже через три месяца инициативу масштабировали еще на 200 магазинов. По состоянию на декабрь более 320 коробок со средствами гигиены, репеллентами, носками, бумажными изделиями и другой нужной продукцией были распределены на 28 воинских частей и формирований.

Поддержи защитников

16 мая начал работу проект EVA и фонда "Вернись живым" под названием "Поддержи защитников". Он предусматривает возможность перевести в кассах магазинов любую добровольную сумму от 1 грн для помощи ВСУ.

Вряд ли для того, чтобы перевести 3-5 гривен человек будет заходить на сайт, указывать данные карты. А не все могут пожертвовать 100 и больше гривен. Другое дело, когда при расчете на кассе достаточно сказать кассиру: "Добавьте к чеку 5 гривен на ВСУ". Это, вроде бы, и немного, и очень просто. Но ведь каждая гривня важна, потому что именно так складываются миллионы на помощь. Хотя размеры некоторых донатов нас откровенно поразили. Александра Игнатик Руководитель PR-направления ООО "РУШ" (EVA и EVA.UA)

По состоянию на конец ноября к инициативе "Поддержи защитников" присоединились более 1 миллиона клиентов EVA, перечислив 12,4 миллиона гривен. На эти средства фонд "Вернись живым" приобрел для Сил обороны Украины

45 миноискателей

180 саперных комплектов

341 баллистический шлем

137 радиостанций

10 наборов для разминирования

50 наушников

Полтора миллиона гривен, полученные от клиентов EVA в период с 28 октября по 22 ноября, были направлены на проект BLACK BOX, который "Вернись живым" реализует совместно с Генеральным управлением разведки Министерства обороны Украины. Компания непосредственно присоединилась к инициативе фонда и ГУР, передав на нее 1 миллион гривен.