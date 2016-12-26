Дунайское пароходство получит 60 австрийских барж по советскому контракту

26 декабря 2016, 12:02
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Украинское Дунайское пароходство получит баржи, о строительстве которых договорились еще в советские годы. Благодаря переговорам, пароходству удалось снизить свою задолженность на 90% оформить передачу 60 барж в собственность группы

Дунайское пароходство получит 60 австрийских барж по советскому контракту | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Украинское Дунайское пароходство (УДП) получит 60 барж типа "Европа-IIБ", контракт на производство которых был заключен во времена СССР. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на пресс-службу УДП.

Баржи-секции типа "Европа-IIБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 построены на судоверфи в Линце (Австрия) по контракту "Совкомфлот" с австрийским банком BAWAG leasing GmbH от 1989 года. При развале СССР УДП стало правопреемником данного контракта.

Согласно договору, был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику.

Однако, как объясняют в пароходстве, за 25 лет график часто срывался, а затем платежи прекратились из-за финансовых проблем предприятия, эмбарго ООН против Югославии, военных действий в этом государстве и разрушением мостов на Дунае.

По состоянию на декабрь 2014 года остаток самого долга за строительство барж составил более 7 млн евро и порядка 2 млн евро по процентам.

В результате длительных переговоров Украинскому Дунайскому пароходству в 2015 году удалось достичь договоренности с BAWAG leasing GmbH и Австрийским контрольным банком (Österreichische Kontrollbank AG, OeKB), выступившим гарантом правительства Австрии, о снижении задолженности на 90% до 1,5 млн евро, при условии ее погашения по согласованному графику до 30 ноября 2016 года. 24 ноября текущего года долг был полностью погашен, и уже 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность группы компаний УДП.

Как отмечают в украинской компании, погашение давнего кредита открывает для ЧАО возможности новых экспортных линий при поддержке Австрии.

Баржи предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов. Длина барж составляет 76,5 метров, ширина — 11 метров, осадка — 2,7 метра, грузоподъемность — 1717 тонн.

До нового пополнения во флоте УДП пребывало 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного речного флота, 7 морских судов дедвейтом от 3300 до 4050 тонн, 4 пассажирских теплохода. В 1980-е годы транспортный флот компании насчитывал более 1000 судов суммарным дедвейтом около 1 млн тонн.

По материалам: Центр транспортных стратегий
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Дунайское пароходство получит 60 австрийских барж по советскому контракту | Транспорт | Дело
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