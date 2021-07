Екологічне виробництво та відповідальне споживання. Досвід Electrolux

Компанії, які піклуються лише про обсяги виробництва та власну прибутковість, є пережитком епохи консюмеризму. Сьогодні на їхнє місце приходять виробники, які орієнтуються на інтереси планети та суспільства, відповідають на його запити. Сучасні покупці стали відповідальнішими, вони дедалі охочіше змінюють власні звички і частіше обирають екологічні продукти та одяг, відмовляються від пластику та сумлінно сортують сміття. Складно не помітити, що раціональне виробництво та свідоме споживання є взаємопов’язаними процесами.

Така тенденція формувалася під впливом екоініціатив протягом багатьох років. Популяризувати, втілювати ідеї сталого розвитку, сформульовані науковцями та активістами, належало саме корпораціям. В Electrolux їх почали впроваджувати ще до того, як це стало мейнстримом. У компанії реагували не стільки на новий споживацький попит, скільки на його першопричину — екологічний стан планети та не надто оптимістичні прогнози щодо її майбутнього. Шведський лідер у сфері побутової техніки взяв курс на замкнуті бізнес-моделі, пропонуючи споживачам продукти та рішення, які допомагають економити енергію, воду та інші природні ресурси. Одним із останніх кроків у цьому напрямі стало розроблення стратегії сталого розвитку For the Better 2030. Це чіткий план дій, який компанія зобов’язалася виконати для досягнення поставлених цілей до 2030 року: вдосконалити саму компанію, її продукцію, а також зробити кращим життя споживачів, надавши їм можливість обирати правильне харчування та догляд за одягом.

Electrolux прагне повністю перейти на безвідхідне виробництво з використанням матеріалів вторинного перероблення, а також поновлюваних джерел енергії вже у найближчому майбутньому. Торік продаж енерго- та водозберігальних пристроїв від Electrolux становив 26% та 36% у кількісному та ціновому відношенні відповідно. Під час виробництва ми використали 6800 тонн пластику, водночас відмовившись від одноразового пластикового посуду, замінивши його картонним та паперовим. Результатом цього став, зокрема, випуск лінійки пилососів, які на 70% складаються з переробленої пластмаси, зібраної волонтерами біля узбереж США, Таїланду, Франції та Швеції. За неї компанія отримала головну нагороду на конкурсі ООН. Також перемогла у двох рейтингах від некомерційної організації CDP за діяльність щодо захисту клімату та водних ресурсів. Крім того, Electrolux визнали лідером зі сталого розвитку в індустрії споживчих товарів тривалого користування за рейтингом Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

У компанії намагаються дедалі частіше та ефективніше використовувати поновлювані джерела енергії та скорочують споживання викопного палива. За останні шість років вдалося знизити викиди вуглецю на заводах більш ніж на 70% та на 24%. Таких само принципів дотримуються й партнери: 74% постачальників Electrolux зобов’язалися розкривати інформацію про викиди вуглекислого газу та систематично їх скорочувати.

Втім, для досягнення глобальної мети цих зусиль недостатньо. Компанія Electrolux — це частина суспільства, заради якого вона працює, тому для неї важливо також надати своїм клієнтам можливість обирати правильний спосіб життя та переходити на відповідальне споживання.

Зокрема, у компанії хочуть змінити підходи щодо харчування. За даними ООН, третина продуктів харчування в усьому світі губиться або псується, а кількість залишків паковання, в якому вони зберігаються, вимірюється мільйонами тонн. Експерти компанії упевнені: змінити ситуацію на краще можна навіть на побутовому рівні, економлячи продукти та скорочуючи кількість відходів. Мета Electrolux — зробити раціональне харчування простим, смачним і природним. Для цього компанія забезпечує людей високофункціональною побутовою технікою, надає професійні кулінарні поради зі здорового харчування, а також сприяє формуванню у них відповідних звичок. Холодильники та морозильні камери бренда з технологією TwinTech дозволяють зберігати продукти свіжими та поживними протягом багатьох днів, а парові духові шафи Electrolux допомагають створювати кулінарні шедеври здорової кухні та розігрівати вчорашні страви, зберігаючи їхній оригінальний смак і текстуру.

В Electrolux нічим не обмежуються у своєму прагненні зробити планету здоровішою і безпечнішою, а життя її мешканців кращим

Тенденція змін у побутових звичках споживачів спостерігається не лише на їхніх кухнях. На зміну нерозсудливому шопінгу приходить раціональніше ставлення до купівлі та користування одягом. Electrolux стимулює споживачів змінювати свої звички, постійно пропонуючи нові рішення для дбайливого догляду за речами. Щороку в світі виробляють мільйони тонн одягу, його набагато більше, ніж потрібно середньостатистичній людині. Через неправильне прання речі швидко втрачають товарний вигляд і псуються, передчасно відправляючись на смітник. Це не лише шкодить бюджету споживачів, але й забруднює планету. У компанії хочуть, щоб одяг служив удвічі довше, і знають, як цього досягти. Правило просте: менше циклів прання — менше відходів. Пральні машини Electrolux працюють за низьких температур і мають режими для різних типів делікатних тканин, щоб зберегти структуру тканини, колір і функціональність одягу, а також запобігти його пошкодженню та швидкому зношуванню.

В Electrolux нічим не обмежуються у своєму прагненні зробити планету здоровішою і безпечнішою, а життя її мешканців кращим. Компанія впроваджує соціальні проєкти там, де це найбільш необхідно. З цією метою був створений Food Foundation — фонд, який ініціює та підтримує освітні проєкти, реалізовані філіями Electrolux по всьому світу. Завдяки йому вдалося реалізувати низку важливих ініціатив в Україні. Однією з них стала щорічна соціальна ініціатива Like a Chef для дітей із неблагополучних сімей, де вони отримали навички здорового приготування від бренд-шефа Electrolux, а також можливість опанувати престижну професію. А під час загострення пандемії компанія об’єднала зусилля з Товариством Червоного Хреста та мережею ресторанів "Файне Місто", щоб доставляти збалансовані обіди медичним працівникам у тернопільські лікарні.