Транспорт 1 час назад

Эксперты прогнозируют падение пассажирских авиаперевозок в 2021 году до 55%

В IATA отмечают, что к "доковидному" уровню этот показатель вернется не ранее 2024 года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) ухудшила базовый прогноз падения пассажирских авиаперевозок в 2020 году к прошлогоднему показателю: в апреле организация ждала "провала" на 46%, теперь — на 55%.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", свой пессимизм IATA связывает с несколькими тенденциями: медленным сдерживанием распространения коронавируса в США и развивающихся странах, сокращением корпоративных поездок (из-за финансового давления на бизнес), слабым потребительским доверием (из-за опасения роста безработицы и рисков подхватить вирус).

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В IATA считают, что в 2021 году глобальный пассажиропоток вырастет в сравнении с "депрессивной" базой 2020 года на 62%, но будет ниже показателя 2019 года на 30%, считают. Полное восстановление до уровня прошлого года в ассоциации ожидают только в 2023 году — на год позже, чем прогнозировалось ранее.

Так как восстановление пассажиропотока на небольших маршрутах ожидается более быстрым, чем на дальнемагистральных, пассажирооборот будет восстанавливаться медленнее.  

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IATA отмечают, что к "доковидному" уровню этот показатель вернется не ранее 2024 года — также на год позже, чем организация прогнозировала ранее.

"Научные достижения в борьбе с COVID-19, включая разработку успешной вакцины, могли бы позволить ускорить выздоровление. Однако в настоящее время, по-видимому, существует больше рисков снижения, чем повышения базового прогноза", — заключили в IATA.

Как сообщалось ранее, количество выполненных в июне 2020 года полетов, которые Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) обеспечило аэронавигационным обслуживанием, составило 4584 рейса. Это на 87,1% меньше по сравнению с июнем 2019 года.

Напомним, что по решению Кабмина, с 5 июня 2020 года в Украине возобновили внутренние авиарейсы.15 июня,Украина запустила международное авиасообщение.

 

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