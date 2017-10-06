Экспорт украинской агропродукции вырос почти на 25%

За 8 месяцев 2017 года экспорт украинской аграрной продукции и продуктов питания вырос на 24,5% — до $11,5 млрд. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

"Украина в основном экспортирует подсолнечное и хлопковое масло (26,25%), кукурузу (20,34%), пшеницу (12,87%), мясо птицы (2,29%)", — отметила Ольга Трофимцева.

По ее словам, в ТОП-5 ключевых покупателей украинской агропродукции за этот период вошли Индия, куда было экспортировано товаров на сумму $1,3 млрд, Египет — $986,1 млн, Нидерланды — $762,8 млн, Испания — $731,6 млн и Китай — $631,8 млн.

"Страны Евросоюза занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. При этом наш экспорт на европейский рынок увеличился на 37,3% и составил $3,6 млрд", — отметила Ольга Трофимцева.

Она добавила, что в общей структуре внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции доля Европейского Союза составляет 35,2%.

"Интересно отметить увеличение экспорта в страны ЕС таких переработанных продуктов как растительное масло, экспорт которой увеличился на 19,7% и достиг $1 млрд. Мы также наблюдаем рост по мясу птицы и субпродуктов — рост на 80,7% и увеличение экспорта маргаринов в 8,4 раза", — отметила Ольга Трофимцева.

При этом январе — июле 2017-го экспорт всех товаров составил $23,85 млрд. Это на 22,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно статистике Украина нарастила экспорт недрагоценных металлов, которые в структуре поставок занимают 23,2%, на 19,7%. Вырос экспорт продуктов растительного происхождения (в частности, зерна), которые в структуре занимают 19,9%, на 21,5%, а также экспорт жиров и масел, которые в структуре занимают 12,1%, на 27,3%.

Кроме того, в течение семи месяцев 2017-го существенный рост экспорта минеральных продуктов (которые в структуре занимают 9,6%) — на 56,1%, а также животных и продуктов животного происхождения (которые в структуре занимают 2,4%) — на 49,2%.