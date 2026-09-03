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ЕС увеличит импорт сахара до 1,5 млн тонн из-за сокращения производства

сахар
ЕС изменяет баланс на рынке сахара / Freepik

Европейский Союз в 2026/27 маркетинговом году может существенно увеличить импорт сахара из-за сокращения собственного производства. По прогнозу Еврокомиссии, импорт вырастет на 70% — до 1,5 млн. тонн, тогда как производство уменьшится до 13,4 млн. тонн.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

ЕС увеличит импорт сахара

В начале сезона запасы сахара составят около 3,1 млн. тонн. Это на 700 тыс. тонн больше, чем годом ранее, однако увеличение запасов не компенсирует сокращение производства.

Поэтому странам ЕС придется нарастить импорт сахара для обеспечения внутреннего спроса. Ожидается, что он вырастет на 70% - с 880 тыс. тонн до 1,5 млн. тонн.

В то же время экспорт сахара из Евросоюза может сократиться на 63% — с 1,6 млн. тонн до 600 тыс. тонн.

Таким образом, существенное падение производства изменит баланс европейского рынка сахара. ЕС, ранее бывший одним из крупных экспортеров, может стать значительно более зависимым от импорта.

Напомним, по итогам 2025/26 маркетингового года, завершившегося 31 августа, украинские производители реализовали за границу 646 тысяч тонн сахара. Это на 11% больше, чем в прошлом сезоне. От продажи продукции за границу страна получила около $300 млн валютной выручки.

Автор:
Ольга Опенько

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