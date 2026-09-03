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ЄС збільшить імпорт цукру до 1,5 млн тонн через скорочення виробництва

цукор
ЄС змінює баланс на ринку цукру / Freepik

Європейський Союз у 2026/27 маркетинговому році може суттєво збільшити імпорт цукру через скорочення власного виробництва. За прогнозом Єврокомісії, імпорт зросте на 70% - до 1,5 млн тонн, тоді як виробництво зменшиться до 13,4 млн тонн.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

ЄС збільшить імпорт цукру

На початку сезону запаси цукру становитимуть близько 3,1 млн тонн. Це на 700 тис. тонн більше, ніж роком раніше, однак збільшення запасів не компенсує скорочення виробництва.

Через це країнам ЄС доведеться наростити імпорт цукру для забезпечення внутрішнього попиту. Очікується, що він зросте на 70% — з 880 тис. тонн до 1,5 млн тонн.

Водночас експорт цукру з Євросоюзу може скоротитися на 63% — з 1,6 млн тонн до 600 тис. тонн.

Таким чином, суттєве падіння виробництва змінить баланс на європейському ринку цукру. ЄС, який раніше був одним із великих експортерів, може стати значно більш залежним від імпорту.

Нагадаємо, за підсумками 2025/26 маркетингового року, який завершився 31 серпня, українські виробники реалізували за кордон 646 тисяч тонн цукру. Це на 11% більше, ніж у попередньому сезоні. Від продажу продукції за кордон країна отримала майже $300 млн валютної виручки.

Автор:
Ольга Опенько

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