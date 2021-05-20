Ford сокращает производство и останавливает несколько заводов

Американский автопроизводитель Ford сокращает производство и временно останавливает ряд заводов из-за дефицита полупроводниковых чипов.

Как передает FOX Business, Ford установил следующие изменения в графике работы своих подразделений:

– сборочный завод в Чикаго будет закрыт 31 мая, а с 7 июня будет работать по сокращенному графику;

– сборочный завод в Флэт-Роке, штат Мичиган, не будет работать с 31 мая по 7 июня;

– завод по производству грузовых автомобилей в Дирборне в Мичигане и сборочный завод в Канзас-Сити — линия по производству грузовых автомобилей — будут остановлены 31 мая и 7 июня, а в течение недели с 14 июня будут работать по сокращенному графику;

– сборочный завод в Эрмосильо, Мексика, не будет работать с 21 по 28 июня;

– сборочный завод в Луисвилле, штат Кентукки, не будет работать с 31 мая по 28 июня;

– сборочный комплекс в Оквилле, Канада, будет закрыт с 31 мая по 21 июня;

– сборочный завод в Огайо будет производить только кабины Super Duty Chassis и грузовики Medium Duty 31 мая, 7 июня и 14 июня.

В издании отмечают, что такое решение было принято на следующий день после того, как президент США посетил новый центр электромобилей Rouge в Дирборне, где Ford будет производить свой недавно анонсированный электрический пикап F-150 Lightning.

Электрокар ориентировочно поступит в продажу где-то в середине 2022 года. В компании заявили, что на его выпуск Ford планирует потратить около 700 млн долларов и создать 300 новых рабочих мест.

Согласно инфраструктурному пакету Байдена, на инвестиции в производство электромобилей будет выделено 174 млрд долларов. В Белом доме заявили, что эти деньги "позволят автопроизводителям стимулировать внутренние цепочки поставок от сырья до запчастей, переоборудовать заводы, чтобы конкурировать на мировом рынке, и поддержать производство аккумуляторов и электромобилей".

План предусматривает замену 50 тысяч транспортных средств с дизельным двигателем и перевод не менее 20% школьных автобусов на электромобили.