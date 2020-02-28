Гендиректор Mary Kay Ukraine на Get Business Festival рассказала о составляющих успеха

Генеральный директор Mary Kay Ukraine Виктория Зоря-Яценко в рамках масштабного ивента для малого и среднего бизнеса Get Business Festival, который состоялся 28 февраля в Киеве, поделилась пятью ключевыми акцентами для успеха в бизнесе компании.

Она отмечает, что в первую очередь важен энтузиазм лидера и его желание изменить мир. "Перемены начинаются со страсти, энтузиазма и оптимизма. В сердце любой неудачи закрыта фраза "я сдаюсь", а любого успеха — "я смогу", — отмечает Зоря-Яценко.

Кроме того, важны системные действия, и если стоит цель добиться успеха в бизнесе, то крайне важна самодисциплина. Гендиректор Mary Kay Ukraine советует — каждое утро стоит записывать 6 важных дел дня и начинать с них.

"Третье — клиенты. Сотрудники — внутренние клиенты компании. Каждый консультант Mary Kay — это конечные потребители продукции. Также важны процессы в компании и взаимодействия команды, а также личное лидерство", — резюмирует спикер.

Напомним, что около 3000 предпринимателей и 70 топовых спикеров собрались на крупнейшем деловом GET Business Festival в Pochayna Event Hall в Киеве, чтобы обменяться опытом и обсудить различные "боли" бизнеса.

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Также в рамках крупнейшего делового ивента выступил коммерческий директор компании "Синэво" Николай Скавронский, который рассказал, что благодаря инновациям компании люди стали сдавать анализы для профилактики, а не только при болезни.

Фестиваль Get организован бизнес медиа бюро "Экономика+" и бизнес-порталом Delo.ua.

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Партнёры фестиваля: генеральный партнёр — компания Mary Kay Ukraine, инновационный партнёр — компания "Vodafone Украина", партнёр — "Watson's Украина", наш партнёр — Райффайзен Банк Аваль, партнёр — EnglishDom, партнёр — "Пиреус Банк", наш продуктовый партнёр — Pepsico, партнёр — Акционерное Общество "АКБ Конкорд", партнёр — Группа компаний "Принтстор Груп", партнёр — Укргазбанк, медиа-партнер — телеканал "Украина 24", партнер живой воды "Крайна".