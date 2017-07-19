Голландцы дадут $25 млн крупнейшему производителю сахара

19 июля 2017, 18:06
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Голландский банк развития FMO выделит агрохолдингу "Астарта" $25 млн на энергоэффективные программы

Голландцы дадут $25 млн крупнейшему производителю сахара | АПК | Дело Увеличить картинку

Голландский банк развития FMO выделяет агропромхолдингу "Астарта" кредит на сумму $25 млн. Финансирование предназначено для развития программы энергоэффективности в сахарном производстве компании.

Кредитные средства будут направлены на переоснащение сахарных заводов, что позволит выйти на новый уровень производительности и энергоэффективности.

Кроме того, финансирование покрывает строительство комплекса водоочистных сооружений в Глобинском промышленном кластере холдинга, в который входят сахарный и соеперерабатывающий заводы, а также биоэнергетический комплекс. При поддержке FMO уже разработано техническое обоснование станции очистки вод. Благодаря этому проекту предприятия кластера смогут сократить потребление воды в среднем на 50%.

Агрохолдинг "Астарта" объединяет 5 региональных подразделений: ООО "Полтавазернопродукт", ООО "Агрофирма им. Довженко", ООО "Добробут" (все — Полтавская область), ООО "Хмельницкое" (Винницкая область) и ООО "Волочиск-Агро" (Хмельницкая область).

Основной деятельностью холдинга является производство сахара, а также выращивание и реализация зерновых и масличных культур, производство мяса и молока.

По материалам: "Дело"
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Теги: апк , сахар , кредиты , астарта

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Голландцы дадут $25 млн крупнейшему производителю сахара | АПК | Дело
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