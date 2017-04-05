Государство и Коломойский должны расстаться — Коболев

05 апреля 2017, 12:30
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Взаимные претензии государства и представителя неформальной группы "Приват" Игоря Коломойского можно урегулировать только разделом активов

Увеличить картинку Фото: liga.net

Государство должно выйти из партнерства с Игорем Коломойским в части "Укрнафты" и "Укртатнафты". Об этом заявил в интервью liga.net глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По мнению Коболева, взаимные претензии государства и Коломойского можно было бы решить "разводом" — разделом активов или их куплей-продажей.

"В случае с господином Коломойским единственным вариантом выхода из ситуации является развод", — прокомментировал глава НАК ситуацию с долгами "Укрнафты" перед государством и претензиями компании у "Нафтогазу" из-за спорных 11 млрд куб. м газа.

"Мое предложение — и я его неоднократно озвучивал публично и непублично — с господином Коломойским нужен развод и в части "Укрнафты", и в части "Укртатнафты". Коломойский — сложный партнер, он очень умный человек, который крайне успешен в защите своих интересов в судах как в Украине, так и за ее пределами. Мой рецепт — расстаться", — заявил Коболев.

По его словам, для этого необходимо решить текущие проблемы: требования Коломойского по газу и требования к Коломойскому по последствиям деятельности предыдущего менеджмента.

"На эти два вопроса пока ответ не найден", — отметил Коболев.

НАК "Нафтогаз Украины" является мажоритарным акционером крупнейшей нефтегазодобывающей компании ПАО "Укрнафта". Миноритарный акционер "Укрнафты" — Игорь Коломойский, который длительное время управлял компанией через подконтрольный себе менеджмент. За это время компании, связанные с группой "Приват", накопили миллиардные долги перед "Укрнафтой".

"Нафтогаз" также владеет 43% акций ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ).

По материалам: Лига
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Теги: нафтогаз 20077720 , укрнафта 00135390 , укртатнафта 00152307 , игорь коломойский , приват

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