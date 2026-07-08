Цена нефти на 8 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 8 июля 2026 года цены на нефть подскочили более чем на 2%. Это произошло после того, как США нанесли авиаудары по Ирану и вернули санкции против его нефтяного экспорта. На рынке опасаются, что хрупкое перемирие сорвется, а поставки сырья с Ближнего Востока снова остановятся.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 8 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 76,08 + 2,6% WTI 72,26 + 2,6% Urals 52,49 + 1.71%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,92 доллара, или 2,6%, до 76,08 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,82 доллара, или 2,6%, до 72,26 доллара за баррель.

Оба эталона выросли примерно на 3% во вторник после того, как США отозвали генеральную лицензию, разрешавшую продажу иранской сырой нефти, после иранских атак.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, толчком к изменению рыночных настроений стало возобновление Соединенными Штатами санкций против иранского нефтяного экспорта, а также проведение американскими военными серии авиаударов по объектам в Иране.

Эти события вызвали серьезные опасения среди глобальных трейдеров по поводу окончательного краха хрупкого перемирия в регионе и высокой вероятности масштабного срыва поставок сырья с Ближнего Востока.

Сырьевые стратеги финансовой группы ING отмечают, что отмена предварительных договоренностей хоть и не изменяет текущий баланс спроса и предложения кардинально, однако существенно давит на настроения инвесторов, повышая риск полного аннулирования временного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Новая волна геополитической эскалации вынуждает крупных игроков срочно пересматривать свои позиции. После подписания мирного соглашения в прошлом месяце цены на нефть временно опустились до довоенного уровня, из-за чего биржевые трейдеры массово открывали рекордные короткие позиции в фьючерсах, делая ставки на дальнейшее падение стоимости топлива на фоне ожидаемого излишка ближневосточного сырья.

Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании геополитических решений, в то время как в Украине топливные тренды разделились : оптовые цены на дизель и бензин демонстрируют незначительное колебание, автогаз стремительно дешевеет, а ценники на АЗС остаются стабильными благодаря сложившимся резервам.