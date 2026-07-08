Ціна нафти на 8 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 8 липня 2026 року ціни на нафту підскочили більш ніж на 2%. Це сталося після того, як США завдали авіаударів по Ірану та повернули санкції проти його нафтового експорту. На ринку побоюються, що крихке перемир'я зірветься, а поставки сировини з Близького Сходу знову зупиняться.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 8 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 76,08 + 2,6% WTI 72,26 + 2,6% Urals 52,49 + 1.71%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,92 долара, або 2,6%, до 76,08 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 1,82 долара, або 2,6%, до 72,26 долара за барель.

Обидва еталони зросли приблизно на 3% у вівторок після того, як США відкликали генеральну ліцензію, що дозволяла продаж іранської сирої нафти, після іранських атак.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, поштовхом до зміни ринкових настроїв стало відновлення Сполученими Штатами санкцій проти іранського нафтового експорту, а також проведення американськими військовими серії авіаударів по об'єктах в Ірані.

Ці події викликали серйозні побоювання серед глобальних трейдерів щодо остаточного краху крихкого перемир'я в регіоні та високої ймовірності масштабного зриву поставок сировини з Близького Сходу.

Сировинні стратеги фінансової групи ING зазначають, що скасування попередніх домовленостей хоч і не змінює поточний баланс попиту і пропозиції кардинально, проте суттєво тисне на настрої інвесторів, підвищуючи ризик повного анулювання тимчасової угоди між Вашингтоном та Тегераном.

Нова хвиля геополітичної ескалації змушує великих гравців терміново переглядати свої позиції. Після підписання мирної угоди минулого місяця ціни на нафту тимчасово опустилися до довоєнного рівня, через що біржові трейдери масово відкривали рекордні короткі позиції у ф'ючерсах, роблячи ставки на подальше падіння вартості палива на тлі очікуваного надлишку близькосхідної сировини.

Нагадаємо, світовий ринок нафти завмер в очікуванні геополітичних рішень, тоді як в Україні паливні тренди розділилися: гуртові ціни на дизель та бензин демонструють незначне коливання, автогаз стрімко дешевшає, а цінники на АЗС залишаються стабільними завдяки сформованим резервам.