Исторический максимум: украинцы массово скупают евро

В первом полугодии 2026 года украинцы купили наличного евро больше долларов. Несмотря на то, что европейская валюта в июне ослабевала по отношению к доллару на мировых рынках, спрос на нее в Украине только рос.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.

Он отметил, что за первые шесть месяцев 2026 года чистая покупка наличного евро населением составила 1,8 млрд долларов. Это на 18,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время доллар купили на 1,6 млрд больше, чем продали, что, наоборот, на 20,1% меньше, чем за первое полугодие 2025 года.

Шевчишин подчеркнул, что в июне доля евро в общих наличных операциях поднялась до 28,2%, что является историческим максимумом. Для сравнения, в мае было 26%.

Доля доллара снизилась до 68,3%, при этом в мае было 70,5%. Остальные валюты занимают в наличных операциях всего 3,5%.

"Поведение украинцев в июне идет в разрез с динамикой евро на мировом рынке (евро упал против доллара), но легко вписывается в сезонную активизацию, когда евро используется для отпусков за границей", - подчеркнул аналитик.

Напомним, украинцы в мае увеличили покупку евро. Спрос на единую европейскую валюту подпитывается периодом отпусков и плановыми поездками в Европу. В то же время чистая покупка долларов в мае упала до минимума за 10 месяцев.