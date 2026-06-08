Українці масово скуповують євро: у чому причина

Українці в травні збільшили купівлю євро. Попит до єдиної європейської валюти підживлюється періодом відпусток та плановими поїздками в Європу. Натомість чиста купівля доларів в травні впала до мінімуму за 10 місяців.

Як пише Delo.ua, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

За його словами, чиста купівля доларів в травні впала до 62,3 млн дол., що стало мінімумом за 10 місяців. Чиста купівля євро у травні навпаки зросла – до 225 млн дол. в еквіваленті.

Аналітик пояснює попит серед українців на єдину європейську валюту сезоном відпусток та плановими поїздками в Європу та позицією НБУ по підтримці євро.

Шевчишин зауважує, що готівкові операції з валютою на 70,5% залишаються за доларом і лише 26% – за євро. Відповідно на інші валюти припадає лише 3,5% готівкових операцій – це переважно злотий, лей (валюти сусідів України, які фактично забезпечують прикордонні операції).

Загалом, з початку 2025 року українці купили готівкового євро на 1,48 млрд дол. більше, ніж продали. А долара – на 1,48 млрд дол. більше. Всього за 4 місяці чиста купівля готівкової валюти становила 2,931 млрд дол.

Зауважимо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.