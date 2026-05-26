Вплинуло викрадення інкасаторів в Угорщині: банки завезли найменший обсяг валюти за останні місяці

долар
Банки завезли найменший обсяг валюти в Україну за останні місяці / Freepik

У квітні 20026 року українські банки завезли найменший за останні вісім місяців об'єм готівкової валюти.

Як пише Delo.ua, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

Всього у квітні в Україну завезли валюти на загальну суму 735,58 млн дол, з яких 56% були готівкові долари, й 43% євро. Банки також вивезли готівки на 242,8 млн дол.

Інфографіка: facebook.com/AndyShev79

За словами Шевчишина, такі дані стали відображенням сезонного зниження попиту на валюту в першу чергу від населення (у квітні минулого року також був мінімум завезень), а також може бути фактором послаблення тіньового попиту.

Експерт нагадав, що також в березні викрали інкасаторів Ощадбанку в Угорщині, й потім фінустанови довго налаштовували нові маршрути, поки 12 квітня на виборах не переміг Петер Мадяр. Шевчишин припускає, що у цей період могли зменшити кількість перевезень. 

Аналітик прогнозує, що у травні активізація завезень готівкової валюти має відновитись.

Скільки банків ввозять валюту

У НБУ повідомляли, що 7 банків здійснюють транскордонне переміщення готівкової валюти і банківських металів на підставі банківської ліцензії та відповідних договорів із контрагентами.

За даними Нацбанку, обсяг ввезення готівкової іноземної валюти у січні 2026 року в Україну становить 808 млн дол. США в еквіваленті,  лютому 2026 року – 914 млн дол. в еквіваленті. Тобто лише за перші два місяці в Україну ввезли готівки в еквіваленті 1,722 млрд доларів.

Середньомісячний обсяг ввезення готівкової іноземної валюти за попередні роки становить:

  • 981 млн дол США в еквіваленті – у 2025;
  • 1 328 млн дол США в еквіваленті  у 2024 році;
  • 789 млн дол. США в еквіваленті    у 2023 році.

Нагадаємо, на валютному ринку України минулого тижня зафіксували посилення долара на тлі слабшання євро. Під кінець травня очікується підвищена волатильність курсу валют через політичні рішення у Верховній Раді, податковий період та вплив міжнародних фінансових факторів.

Автор:
Світлана Манько