Вплинуло викрадення інкасаторів в Угорщині: банки завезли найменший обсяг валюти за останні місяці

У квітні 20026 року українські банки завезли найменший за останні вісім місяців об'єм готівкової валюти.

Як пише Delo.ua, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

Всього у квітні в Україну завезли валюти на загальну суму 735,58 млн дол, з яких 56% були готівкові долари, й 43% євро. Банки також вивезли готівки на 242,8 млн дол.

За словами Шевчишина, такі дані стали відображенням сезонного зниження попиту на валюту в першу чергу від населення (у квітні минулого року також був мінімум завезень), а також може бути фактором послаблення тіньового попиту.

Експерт нагадав, що також в березні викрали інкасаторів Ощадбанку в Угорщині, й потім фінустанови довго налаштовували нові маршрути, поки 12 квітня на виборах не переміг Петер Мадяр. Шевчишин припускає, що у цей період могли зменшити кількість перевезень.

Аналітик прогнозує, що у травні активізація завезень готівкової валюти має відновитись.

Скільки банків ввозять валюту

У НБУ повідомляли, що 7 банків здійснюють транскордонне переміщення готівкової валюти і банківських металів на підставі банківської ліцензії та відповідних договорів із контрагентами.

За даними Нацбанку, обсяг ввезення готівкової іноземної валюти у січні 2026 року в Україну становить 808 млн дол. США в еквіваленті, лютому 2026 року – 914 млн дол. в еквіваленті. Тобто лише за перші два місяці в Україну ввезли готівки в еквіваленті 1,722 млрд доларів.

Середньомісячний обсяг ввезення готівкової іноземної валюти за попередні роки становить:

981 млн дол США в еквіваленті – у 2025;

1 328 млн дол США в еквіваленті у 2024 році;

789 млн дол. США в еквіваленті у 2023 році.

Нагадаємо, на валютному ринку України минулого тижня зафіксували посилення долара на тлі слабшання євро. Під кінець травня очікується підвищена волатильність курсу валют через політичні рішення у Верховній Раді, податковий період та вплив міжнародних фінансових факторів.