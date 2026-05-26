Повлияло похищение инкассаторов в Венгрии: банки завезли наименьший объем валюты за последние месяцы

В апреле 20026 года украинские банки завезли самый маленький за последние восемь месяцев объем наличной валюты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.

Всего в апреле в Украину ввезли валюты на общую сумму 735,58 млн долл., из которых 56% были наличные доллары и 43% евро. Банки также вывезли наличные деньги на 242,8 млн дол.

По словам Шевчишина, такие данные стали отражением сезонного понижения спроса на валюту в первую очередь от населения (в апреле прошлого года также был минимум завозов), а также может быть фактором ослабления теневого спроса.

Эксперт напомнил, что также в марте похитили инкассаторов Ощадбанка в Венгрии, а затем финучреждения долго настраивали новые маршруты, пока 12 апреля на выборах не победил Петер Мадяр. Шевчишин предполагает, что в этот период могли снизить количество перевозок.

Аналитик прогнозирует, что в мае активизация завоза наличной валюты должна возобновиться.

Сколько банков ввозят валюту

В НБУ сообщалось, что 7 банков осуществляют трансграничное перемещение наличной валюты и банковских металлов на основании банковской лицензии и соответствующих договоров с контрагентами.

По данным Нацбанка, объем ввоза наличной иностранной валюты в январе 2026 года в Украину составляет 808 млн. дол. США в эквиваленте, феврале 2026 года – 914 млн дол. в эквиваленте. То есть только за первые два месяца в Украину ввезли наличные деньги в эквиваленте 1,722 млрд долларов.

Среднемесячный объем ввоза наличной иностранной валюты за предыдущие годы составляет:

981 млн долл. США в эквиваленте – в 2025;

1 328 млн долл. США в эквиваленте в 2024 году;

789 млн дол. США в эквиваленте в 2023 году.

Напомним, на валютном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали усиление доллара на фоне слабеющего евро. К концу мая ожидается повышенная волатильность курса валют из-за политических решений в Верховной Раде, налогового периода и влияния международных финансовых факторов.