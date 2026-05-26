- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Повлияло похищение инкассаторов в Венгрии: банки завезли наименьший объем валюты за последние месяцы
В апреле 20026 года украинские банки завезли самый маленький за последние восемь месяцев объем наличной валюты.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.
Всего в апреле в Украину ввезли валюты на общую сумму 735,58 млн долл., из которых 56% были наличные доллары и 43% евро. Банки также вывезли наличные деньги на 242,8 млн дол.
По словам Шевчишина, такие данные стали отражением сезонного понижения спроса на валюту в первую очередь от населения (в апреле прошлого года также был минимум завозов), а также может быть фактором ослабления теневого спроса.
Эксперт напомнил, что также в марте похитили инкассаторов Ощадбанка в Венгрии, а затем финучреждения долго настраивали новые маршруты, пока 12 апреля на выборах не победил Петер Мадяр. Шевчишин предполагает, что в этот период могли снизить количество перевозок.
Аналитик прогнозирует, что в мае активизация завоза наличной валюты должна возобновиться.
Сколько банков ввозят валюту
В НБУ сообщалось, что 7 банков осуществляют трансграничное перемещение наличной валюты и банковских металлов на основании банковской лицензии и соответствующих договоров с контрагентами.
По данным Нацбанка, объем ввоза наличной иностранной валюты в январе 2026 года в Украину составляет 808 млн. дол. США в эквиваленте, феврале 2026 года – 914 млн дол. в эквиваленте. То есть только за первые два месяца в Украину ввезли наличные деньги в эквиваленте 1,722 млрд долларов.
Среднемесячный объем ввоза наличной иностранной валюты за предыдущие годы составляет:
- 981 млн долл. США в эквиваленте – в 2025;
- 1 328 млн долл. США в эквиваленте в 2024 году;
- 789 млн дол. США в эквиваленте в 2023 году.
Напомним, на валютном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали усиление доллара на фоне слабеющего евро. К концу мая ожидается повышенная волатильность курса валют из-за политических решений в Верховной Раде, налогового периода и влияния международных финансовых факторов.