Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,51

--0,05

EUR

50,88

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,55

44,40

EUR

51,20

50,95

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Історичний максимум: українці масово скуповують євро

обмін валют
У червні частка євро в загальних готівковий операціях зросла до історичного максимуму / Depositphotos

У першому півріччі 2026 року українці купили готівкового євро більше, ніж доларів. Попри те, що європейська валюта в червні слабшала щодо долара на світових ринках, попит на неї в Україні лише зростав. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

Він зауважив, що за перші шість місяців 2026 року чиста купівля готівкового євро населенням сягнула 1,8 млрд доларів. Це на 18,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Водночас долар купили на 1,6 млрд більше ніж продали, що, навпаки, на 20,1% менше, ніж за перше півріччя 2025 року. 

Шевчишин підкреслив, що в червні частка євро в загальних готівковий операціях піднялася до 28,2%, що є історичним максимумом. Для порівняння, у травні було 26%.

Натомість частка долару знизилась до 68,3%, при цьому в травні було 70,5%. Інші валюти займають в готівкових операціях лише 3,5%. 

Фото 2 — Історичний максимум: українці масово скуповують євро
Інфографіка: facebook.com/AndyShev79

"Поведінка українців у червні йде у розріз з динамікою євро на світовому ринку (євро впав проти долару), але легко вписується в сезонну активізацію, коли євро використовується для відпусток за кордоном", -наголосив аналітик.

Нагадаємо, українці в травні збільшили купівлю євро. Попит до єдиної європейської валюти підживлюється періодом відпусток та плановими поїздками в Європу. Натомість чиста купівля доларів в травні впала до мінімуму за 10 місяців.

Автор:
Світлана Манько
Онлайн-трансляція "HR Wisdom Summit 2026"
Івент