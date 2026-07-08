Історичний максимум: українці масово скуповують євро

У першому півріччі 2026 року українці купили готівкового євро більше, ніж доларів. Попри те, що європейська валюта в червні слабшала щодо долара на світових ринках, попит на неї в Україні лише зростав.

Як пише Delo.ua, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

Він зауважив, що за перші шість місяців 2026 року чиста купівля готівкового євро населенням сягнула 1,8 млрд доларів. Це на 18,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас долар купили на 1,6 млрд більше ніж продали, що, навпаки, на 20,1% менше, ніж за перше півріччя 2025 року.

Шевчишин підкреслив, що в червні частка євро в загальних готівковий операціях піднялася до 28,2%, що є історичним максимумом. Для порівняння, у травні було 26%.

Натомість частка долару знизилась до 68,3%, при цьому в травні було 70,5%. Інші валюти займають в готівкових операціях лише 3,5%.

"Поведінка українців у червні йде у розріз з динамікою євро на світовому ринку (євро впав проти долару), але легко вписується в сезонну активізацію, коли євро використовується для відпусток за кордоном", -наголосив аналітик.

Нагадаємо, українці в травні збільшили купівлю євро. Попит до єдиної європейської валюти підживлюється періодом відпусток та плановими поїздками в Європу. Натомість чиста купівля доларів в травні впала до мінімуму за 10 місяців.