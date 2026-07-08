Курс валют на 8 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 5 копеек, в то же время евро подорожало на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.07.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,51 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,88 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,85 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,40/44,55 Евро 50,95/51,20 Злотый 11,80/11,94

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,05/44,65 50,15/51,15 Ощадбанк 44,30/ 44,80 50,60/51,30 11,40/12,10 ПУМБ 44,40/ 44,80 50,50/51,35 11,40/12,10 Укргазбанк 44,30/ 44,80 50,60/51,30 11,40/12,10 Райффайзен 44,25/ 44,65 50,50/51,10

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.