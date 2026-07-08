Курс валют на 8 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 5 копійок, водночас євро подорожчало на одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8.07.2026 (середа).

Курс долара

1 долар США – 44,51 грн (-5 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,88 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,85 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,40/44,55 Євро 50,95/51,20 Злотий 11,80/11,94

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 8 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,05/44,65 50,15/51,15 Ощадбанк 44,30/ 44,80 50,60/51,30 11,40 / 12,10 ПУМБ 44,40/ 44,80 50,50/51,35 11,40 / 12,10 Укргазбанк 44,30/ 44,80 50,60/51,30 11,40 / 12,10 Райффайзен 44,25/ 44,65 50,50 / 51,10

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.