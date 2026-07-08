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Курс валют на 8 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 5 копійок, водночас євро подорожчало на одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8.07.2026 (середа).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,51 грн (-5 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 50,88 грн (+1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,85 грн (-1 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,40/44,55
Євро 50,95/51,20
Злотий 11,80/11,94

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 8 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,05/44,65 50,15/51,15
Ощадбанк 44,30/ 44,80 50,60/51,30 11,40 / 12,10
ПУМБ 44,40/ 44,80 50,50/51,35 11,40 / 12,10
Укргазбанк 44,30/ 44,80 50,60/51,30 11,40 / 12,10
Райффайзен 44,25/ 44,65 50,50 / 51,10

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.

Автор:
Світлана Манько
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