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Курс валют на 8 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 5 копійок, водночас євро подорожчало на одну копійку.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8.07.2026 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 44,51 грн (-5 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,88 грн (+1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,85 грн (-1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,40/44,55
|Євро
|50,95/51,20
|Злотий
|11,80/11,94
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 8 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,05/44,65
|50,15/51,15
|Ощадбанк
|44,30/ 44,80
|50,60/51,30
|11,40 / 12,10
|ПУМБ
|44,40/ 44,80
|50,50/51,35
|11,40 / 12,10
|Укргазбанк
|44,30/ 44,80
|50,60/51,30
|11,40 / 12,10
|Райффайзен
|44,25/ 44,65
|50,50 / 51,10
Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.