Хакеры атаковали криптовалюту Ethereum Classic

В результате второй за пять дней атаки 51% на криптовалюту Ethereum Classic (ETC), ее организатору совершить двойные траты на сумму в $1,68 млн, говорится в новом отчете компании Bitquery, передает ForkLog.

По данным исследователей, в общей сложности злоумышленник пытался повторно израсходовать 465 тысяч 444 ETC (примерно $3,3 млн по текущему курсу), однако успешно смог сделать это только с 238 306 ETC. Дополнительно его добычей стали 14 тысяч 200 ETC, полученные в виде наград за найденные блоки.

Вычислительные мощности для реализации своего плана организатор атаки, по всей видимости, арендовал на маркетплейсе NiceHash. Для осуществления повторного расходования он использовал монеты, которыми завладел в результате предыдущей атаки.

Адрес, на который злоумышленник отправил часть похищенных монет (143 тысяч ETC несколькими транзакциями), в Bitquery связали с биржей Bitfinex. Другую часть (95 тысяч 650 ETC) он отослал на кошелек пока не установленного сервиса.

Тем временем ключевой разработчик Ethereum Classic компания ETC Labs объявила о партнерстве со специализирующейся на расследованиях юридической фирмой Kobre & Kim и аналитическим сервисом CipherTrace. Совместными усилиями они намерены определить местонахождение организатора последних атак и привлечь его к ответственности.

"Печальным побочным эффектом для блокчейн-революции стал рост числа злоумышленников, использующих публичные блокчейны в незаконных целях. Тем не менее существуют многочисленные юридические способы, которые жертвы могут использовать для быстрого и эффективного восстановления справедливости. Совместно с ETC Labs мы намерены эти способы задействовать", — сказал Бенджамин Саутер из Kobre & Kim.

Представители ETC Labs добавили, что сотрудничают с сообществом, стейкхолдерами и техническими командами для стабилизации и усиления сети.

Ранее еще одна атака 51% на сеть ETC состоялась в июле прошлого года. Ущерб от нее оценили в $460 тысяч. Позже хакер вернул бирже Gate.io часть похищенных денег.

