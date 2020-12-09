Транспорт 1 час назад

Honda хочет расширить свое присутствие на автомобильном рынке Украины

В МИД предлагают представителям Honda обратить внимание на регионы Украины, где существует высокая культура производства именно в области машиностроения

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Японская автомобильная корпорация Honda планирует увеличить свое присутствие в Украине.

Об этом на своей странице в социальной сети в Facebook сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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"Сегодня в посольстве (Украины в Японии — Delo.ua) состоялась встреча с представителями Honda. Они стремятся увеличить присутствие на рынке Украины", — написал он.

Дипломат также посоветовал представителям Honda обратить внимание на регионы Украины, где существует высокая культура производства именно в области машиностроения.

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"Наш совет — поддержка либерализации двусторонней торговли, расширение дилерской сети, инвестиции в производство конечной продукции, привлечения украинских ИТ-компаний для создания программного обеспечения автомобилей и мотоциклов", — отметил Корсунский.

По данным Укравтопрома, за 11 месяцев в Украине было зарегистрировано 456 новых легковых автомобилей марки Honda, что на 9% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в феврале японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки неизвестного ранее коронавируса.

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