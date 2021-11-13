Хроники энергокризиса: из-за дефицита угля в Украине не работают 60% энергоблоков ТЭС

По состоянию на 13 ноября 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго" не работают. Причина остановки в нехватке угля.

Об этом свидетельствуют данные диспетчера "Укрэнерго", пишет издание "Зеркало недели".

Не работают из-за отсутствия угля рекордных 14 энергоблоков. Еще 6 находятся на разных стадиях ремонта оборудования.

На государственных ТЭС нагрузку несут всего 3 блока из 23 (на 3 ТЭС работают по 1 блоку), это 10% их мощности.

На частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают всего 4 энергоблока, половина из которых на Луганской ТЭС, которая переведена на экономный режим из-за блокады поставок угля со стороны России (единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит по территории РФ).

Отметим, из-за нехватки на складах энергогенерирующих предприятий угля из ремонта раньше срока вывели 1-й энергоблок Южно-Украинской АЭС, также в строй возвращают 3-й энергоблок Ровенской АЭС и запускают в работу две работающих на газе киевских теплоэлектроцентрали и еще одну ТЭЦ под Харьковом.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что проблем с углем в течение нынешнего отопительного сезона в Украине не будет.

4 ноября Минэнерго заявляло, что планирует переводить работу энергоблоков ТЭС и ТЭЦ на газ в качестве топлива из-за нехватки угля, чтобы стабильно пройти отопительный сезон без аварийных ситуаций.

Отметим также, что позже в тот же день председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Россия заблокировала транзит угля в Украину из Казахстана.