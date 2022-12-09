Ігор Зотько про війну, конкурентів PIN-UP.UA та допомогу державі

PIN-UP UKRAINE це українська компанія, що працює у сфері легального гемблінгу. Попри війну компанії вдалося не лише уникнути скорочень, але й розширити свій колектив, створивши нові робочі міста. До того ж “пінапівці” підтримують своїх колег, котрі служать в ЗСУ та активно волонтерять. Про особливості ринку гемблінгу у воєнний час, конкуренцію, нові проекти та плани компанії на майбутнє розповів СОО PIN-UP UKRAINE Ігор Зотько.

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Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну дуже багато бізнесів або закрилися, або почали скорочувати свої штати, однак PIN-UP Ukraine не лише працює, а й розширює штат і відкриває нові вакансії. У чому секрет?

Можу почати з того, що компанія має досить стійку структуру, тому нам вдалося уникнути скорочень, але ця історія не про стрес-тести бізнесу та заяви про готовність. Ми не були готові, ніхто, напевно, не був готовий до повномасштабної війни в нашій державі у 21 столітті. У чому секрет? Лише завдяки професійності нашої команди ми змогли швидко оговтатися та організувати всі процеси з урахуванням нових реалій. Надійна команда – це фундамент стійкого бізнесу.

Сьогодні соціальна відповідальність бізнесу стала як ніколи актуальною. Що ви робите для нашої спільної перемоги?

Найкраща допомога від бізнесу під час війни – це стабільна і своєчасна сплата податків та інших обов’язкових платежів до бюджету. Ми, як соціально відповідальний бізнес, продовжуємо вносити необхідні платежі. Тільки з початку року сплатили до бюджету України 169,7 млн грн податків. До того ж ми, як один із лідерів легального грального ринку України, у 2022 році внесли до бюджету України 23,4 млн грн ліцензійного збору. Для нас важливо дотримуватися всіх фінансових зобов’язань перед державою, бо чесна сплата податків є основою наповнення бюджету. PIN-UP Ukraine й надалі справно робитиме всі необхідні відрахування для підтримки економіки України.

Чи займається ваша компанія благодійністю?

Так, звісно. З перших днів, подбавши про безпеку свого колективу, ми почали організовувати команду для допомоги українцям. Це тепер вже можна назвати гуманітарними проєктами, але починалося все звичайним збором потреб і співпрацею з медичними закладами, військово-цивільними адміністраціями в регіонах з активними бойовими діями та волонтерами на місцях. Якщо підрахувати, то ми витратили близько 28 млн грн на гуманітарну допомогу, це 300 тонн необхідної продукції та ліків для людей, які постраждали від бойових дій, та для медичних установ. Влітку PIN-UP Ukraine організувала вивезення на реабілітацію до Італії дітей із Київської області, а в Одесі відбувся благодійний футбольний матч за участю зірок українського шоубізнесу та спорту, де компанія PIN-UP Ukraine стала титульним партнером.

Гуманітарна активність стала таким собі проєктним напрямом у нашій діяльності, навіть банки зверталися за роз'ясненням, чому в нас є нецільові витрати. Тому ми вирішили працювати з благодійною організацією, якій довіряємо.

Наразі ми активно співпрацюємо з благодійним фондом PIN-UP FOUNDATION, який усі свої ресурси направляє на підтримку та розвиток України. Об’єднуємо наші зусилля в гуманітарній та медичній підтримці населення й намагаємося закрити ті потреби, які сьогодні є актуальними для України та українців, на сьогодні ми вже перевели туди більше 6 млн грн для реалізації програм і не маємо наміру зупинятися.

Поговорімо про ваш продукт. Що нового плануєте виводити на ринок найближчим часом?

Сьогодні онлайн-гемблінг – це високотехнологічні розваги з гарною ігровою механікою. Намагаємося забезпечити своїх клієнтів різномаїттям емоцій під час гри та задовольнити їхні потреби. Тому PIN-UP Ukraine постійно вдосконалюється. Наприклад нещодавно ми зробили редизайн нашого сайту.

Чому вирішили провести редизайн саме зараз?

Насправді редизайн був запланований, як і маркетингові прояви, ще задовго до початку війни. Адже розвиток компанії передбачає планування заздалегідь. Ми хотіли освіжити наш продукт, але без кардинальних змін, які могли би вплинути на впізнаваність бренду. Вирішили не змінювати суттєво інтерфейс сайту й сконцентрувалися на кольорах. Оскільки для компанії важливо, щоб нашим користувачам було зручно користуватися продуктом, акцент був зроблений на простоту взаємодії за рахунок білого фонового кольору платформи. Нам вдалося, оскільки найбільший негатив від будь-якого ребрендингу видно за відтоком користувачів, чого не відбулося на проєкті.

Сміливий крок під час війни. Особливо, коли є конкуренти. До речі, в Україні сильна конкуренція в ігровому бізнесі? Хто ваші основні конкуренти?

Ринок онлайн-гемблінгу активно розвивається та дійсно має досить широкий спектр операторів. Ми серед лідерів індустрії, тому так, конкуренція є, але вона нас лише мотивує на розвиток та удосконалення наших продуктів. Проте не всі готові до здорової конкуренції й використовують небізнесові методи. Та попри медіаатаки ми продовжуємо працювати й інвестувати у перемогу держави.

Ви сказали медіаатаки, ви знаєте хто за ними стоїть і чому?

Це доволі брудна тема. Як і в кожному бізнесі, коли ти розвиваєшся та займаєш свою нішу, конкуренти, не маючи змоги бізнесово запропонувати своїм користувачам щось краще, починають робити необдумані речі. Одна із таких – це джинса у ЗМІ. Через війну зараз стала популярною спекуляція суспільною думкою та звинуваченнями в роботі на росії. На мій погляд, це, перш за все, шкодить самому ринку легального гемблінгу. У таких ситуаціях намагаюся не реагувати на подібні випади, проте в конкретних випадках рухаємося через судову систему.

Хочеться поставити риторичне запитання: невже вам (конкурентам – ред.) немає куди витратити кошти? Стільки потреб навколо у військових, цивільних, на які треба реагувати, а не викидати гроші на чорний піар. У країні реальна війна, треба ж думати головою, а не використовувати цю ситуацію задля нікчемних маніпуляцій.

Як взагалі зараз йдуть справи в легальному ігровому бізнесі? Зараз люди грають в азартні ігри? Як справи на світовому ринку? Наразі і в ЄС, і в Китаї більше говорять про рецесію. Ринок азартних ігор скорочується?

Насправді світовий ринок гемблінгу сьогодні має впевнені позиції. Наявність інтернету, смартфонів та інших гаджетів полегшили доступ до різних розважальних онлайн-платформ. Тому кількість гравців, звісно, зростає, і в Україні також було зростання. Зараз ситуація погіршилася, бо люди часто залишаються без електроенергії та інтернету через атаки росії на інфраструктуру нашої держави. Проте я вважаю, що український ринок дуже перспективний і великі західні компанії точно не проґавлять момент та будуть інвестувати в Україну. Завдяки активному розвитку онлайн-сегмента темпи світового ринку є досить великими. І ця позитивна тенденція триматиметься й далі. Світовий ринок онлайн-гемблінгу оцінювався в $65,316 млрд у 2020 році й досягне загального розміру в $128,154 млрд у 2027 році (дослідження SBC CIS, – ред.). Якщо порахувати, то це щорічне зростання на понад 10% на рік. Тому варто говорити не про скорочення, а про зростання ринку азартних ігор. Хоча азійський ринок, дійсно, як ви сказали, зростає повільніше, ніж, наприклад, європейський чи американський. Але загалом, враховуючи стабільні та впевнені позиції гемблінгу, можна говорити про користь для всіх – і для бізнесів, і для держав. Адже розвиток індустрії сприяє розширенню ринку праці, економічній стабільності країн та розвитку інфраструктури.

А яка в цьому роль держави? Чи може вона сприяти розвитку індустрії?

Щоб індустрія постійно розвивалася та була ще більш інвестиційно привабливою, звісно, потрібно впроваджувати необхідні реформи. PIN-UP Ukraine, як драйвер, зацікавлена в розвитку ринку легального гемблінгу. І я вважаю, що в цьому процесі важливим є вклад не тільки бізнесів, а й держави. Ми віримо, що держава спроможна разом із нами розвивати індустрію, тому ми підтримуємо будь-які її реформи, що йдуть на користь ринку.

Очевидно, що розвитку індустрії заважають нелегальні казино, які попри легалізацію цього виду бізнесу лишаються на ринку. Хто мав би боротися з таким нелегальним видом діяльності?

Легальний гральний бізнес працює практично в усьому світі й приносить значні кошти до бюджетів, у тому числі й українського. Водночас, як ви вже сказали, дійсно існує нелегальний сегмент цього ринку. Зі свого боку ми боремося із цим явищем, надаючи якісніший, стабільніший та відповідальний продукт, але чекаємо допомоги від держави. Тільки вона має дієві інструменти для боротьби з нелегальними гравцями.

І наостанок – розкажіть про плани PIN-UP Ukraine на майбутнє? Як ви плануєте розвиватися в найближчі роки?

Цей аспект хотілося б поділити на дві складові. Перша – це допомога державі та українцям до самої перемоги. Друга – це масштабування бізнесу та вдосконалення продукту для наших користувачів. Ми й надалі будемо робити його якіснішим та цікавим для них. Оскільки технології не стоять на місці, а ми все ж намагаємося задавати тренди, а не слідкувати за ними. Також важливим питанням для нас залишиться розвиток ринку легального гемблінгу, адже ми бачимо в цьому перспективи як для бізнесу, так і для держави.