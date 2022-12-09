Игорь Зотько о войне, конкурентах PIN-UP.UA и помощи государству

PIN-UP UKRAINE это украинская компания, работающая в сфере легального гемблинга. Несмотря на войну, компании удалось не только избежать сокращений, но и расширить свой коллектив, создав новые рабочие города. К тому же "пенаповцы" поддерживают своих коллег, которые служат в ВСУ и активно волонтерят. Об особенностях рынка гемблинга в военное время, конкуренции, новых проектах и планах компании на будущее рассказал СОО PIN-UP UKRAINE Игорь Зотько.

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После полномасштабного вторжения российских войск в Украину очень много бизнесов либо закрылось, либо начали сокращать свои штаты, однако PIN-UP Ukraine не только работает, но и расширяет штат и открывает новые вакансии. В чем секрет?

Могу начать с того, что у компании достаточно устойчивая структура, поэтому нам удалось избежать сокращений, но эта история не о стресс-тестах бизнеса и заявлениях о готовности. Мы не были готовы, никто наверняка не был готов к полномасштабной войне в нашем государстве в 21 веке. В чем секрет? Только благодаря профессиональности нашей команды мы смогли быстро прийти в себя и организовать все процессы с учетом новых реалий. Надежная команда – фундамент устойчивого бизнеса.

Сегодня социальная ответственность бизнеса стала как никогда актуальна. Что вы делаете для нашей общей победы?

Лучшая помощь бизнеса во время войны – это стабильная и своевременная уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет. Мы как социально ответственный бизнес продолжаем вносить необходимые платежи. Только с начала года уплатили в бюджет Украины 169,7 млн. грн. налогов. К тому же мы как один из лидеров легального игорного рынка Украины в 2022 году внесли в бюджет Украины 23,4 млн грн лицензионного сбора. Для нас важно соблюдать все финансовые обязательства перед государством, потому что честная уплата налогов является основой наполнения бюджета. PIN-UP Ukraine и дальше будет исправно делать все необходимые отчисления для поддержки экономики Украины.

Занимается ли ваша компания благотворительностью?

Да, конечно. С первых дней, позаботившись о безопасности своего коллектива, мы начали организовывать команду для помощи украинцам. Это уже можно назвать гуманитарными проектами, но начиналось все обычным сбором потребностей и сотрудничеством с медицинскими учреждениями, военно-гражданскими администрациями в регионах с активными боевыми действиями и волонтерами на местах. Если подсчитать, мы потратили около 28 млн грн на гуманитарную помощь, это 300 тонн необходимой продукции и лекарств для людей, пострадавших от боевых действий, и для медицинских учреждений. Летом PIN-UP Ukraine организовала вывоз на реабилитацию в Италию детей из Киевской области, а в Одессе прошел благотворительный футбольный матч с участием звезд украинского шоубизнеса и спорта, где компания PIN-UP Ukraine стала титульным партнером.

Гуманитарная активность стала этаким проектным направлением в нашей деятельности, даже банки обращались за разъяснением, почему у нас есть нецелевые расходы. Поэтому мы решили работать с благоверной организацией, которой доверяем.

Мы активно сотрудничаем с благотворительным фондом PIN-UP FOUNDATION, который все свои ресурсы направляет на поддержку и развитие Украины. Объединяем наши усилия в гуманитарной и медицинской поддержке населения и пытаемся закрыть те потребности, которые сегодня актуальны для Украины и украинцев, на сегодня мы уже перевели туда более 6 млн грн для реализации программ и не намерены останавливаться.

Поговорим о вашем продукте. Что нового планируете выводить на рынок в ближайшее время?

Сегодня онлайн-гемблинг – это высокотехнологичные развлечения с хорошей игровой механикой. Пытаемся обеспечить своих клиентов разнообразием эмоций во время игры и удовлетворить их потребности. Поэтому PIN-UP Ukraine постоянно усовершенствуется. Например, недавно мы сделали редизайн нашего сайта.

Почему решили провести редизайн сейчас?

На практике редизайн был запланирован, как и маркетинговые проявления, еще задолго до начала войны. Ведь развитие компании предполагает планирование заранее. Мы хотели бы освежить наш продукт, но без кардинальных изменений, которые могли бы повлиять на узнаваемость бренда. Решили не менять существенно интерфейс сайта и сконцентрировались на цветах. Поскольку для компании важно, чтобы нашим пользователям было удобно пользоваться продуктом, упор был сделан на простоту взаимодействия за счет белого фонового цвета платформы. Нам удалось, поскольку самый большой негатив от любого ребрендинга виден за оттоком пользователей, чего не произошло на проекте.

Смелый шаг во время войны. Особенно когда есть конкуренты. Кстати, у Украины сильная конкуренция в игровом бизнесе? Кто ваши основные конкуренты?

Рынок онлайн-гемблинга активно развивается и действительно имеет достаточно широкий спектр операторов. Мы среди лидеров индустрии, поэтому да, конкуренция есть, но она нас только мотивирует на развитие и усовершенствование наших продуктов. Однако, не все готовы к здоровой конкуренции и используют небизнесовые методы. Но, несмотря на медиаатаки, мы продолжаем работать и инвестировать в победу государства.

Вы сказали медиаатаки, вы знаете кто за ними стоит и почему?

Это довольно грязная тема. Как и в каждом бизнесе, когда ты развиваешься и занимаешь свою нишу, конкуренты, не имея возможности бизнес-предложить своим пользователям что-то лучшее, начинают делать необдуманные вещи. Одна из таких – это джинсы в СМИ. из-за войны сейчас стала популярной спекуляция общественным мнением и обвинениями в работе на России. На мой взгляд, это, прежде всего, вредит самому рынку легального гемблинга. В таких ситуациях стараюсь не реагировать на подобные выпады, однако в конкретных случаях двигаемся через судебную систему.

Хочется задать риторический вопрос: неужели вам (конкурентам – ред.) некуда потратить средства? Столько потребностей вокруг военных, гражданских, на которые нужно реагировать, а не выбрасывать деньги на черный пиар. В стране реальная война, ведь надо думать головой, а не использовать эту ситуацию для ничтожных манипуляций.

Как вообще сейчас обстоят дела в легальном игровом бизнесе? Сейчас люди играют в азартные игры? Как обстоят дела на мировом рынке? Сейчас и в ЕС, и в Китае больше говорят о рецессии. Рынок азартных игр сокращается?

На самом деле у мирового рынка гемблинга сегодня есть уверенные позиции. Наличие интернета, смартфонов и других гаджетов облегчили доступ к разным развлекательным онлайн-платформам. Поэтому количество игроков, конечно, растет, и в Украине тоже был рост. Сейчас ситуация ухудшилась, потому что люди часто остаются без электроэнергии и интернета из-за атак россии на инфраструктуру нашего государства. Однако я считаю, что украинский рынок очень перспективен и крупные западные компании точно не упустят момент и будут инвестировать в Украину. Благодаря активному развитию онлайн-сегмента темпы мирового рынка достаточно велики. И эта положительная тенденция будет продолжаться. Мировой рынок онлайн-гемблинга оценивался в $65,316 млрд в 2020 году и достигнет общего размера в $128,154 млрд в 2027 году ( исследование SBC CIS – ред.). Если посчитать, то это ежегодный рост более чем на 10% в год. Поэтому следует говорить не о сокращении, а о росте рынка азартных игр. Хотя азиатский рынок действительно, как вы сказали, растет медленнее, чем, например, европейский или американский. Но, в целом, учитывая стабильные и уверенные позиции гемблинга, можно говорить о пользе для всех – и для бизнесов, и для государств. Ведь развитие индустрии способствует расширению рынка труда, экономической стабильности и развитию инфраструктуры.

А какова в этом роль государства? Может ли она способствовать развитию промышленности?

Чтобы индустрия постоянно развивалась и была еще более инвестиционно привлекательна, конечно, нужно внедрять необходимые реформы. PIN-UP Ukraine, как драйвер, заинтересована в развитии рынка легального гемблинга. И я считаю, что в этом процессе важен вклад не только бизнесов, но и государства. Мы верим, что государство способно вместе с нами развивать индустрию, поэтому мы поддерживаем любые его реформы, идущие в пользу рынка.

Очевидно, что развитию индустрии мешают нелегальные казино, которые, несмотря на легализацию этого вида бизнеса, остаются на рынке. Кто должен бороться с таким нелегальным видом деятельности?

Легальный игорный бизнес работает практически во всем мире и приносит значительные средства в бюджеты, в том числе и украинский. В то же время, как вы сказали, действительно существует нелегальный сегмент этого рынка. Со своей стороны мы боремся с этим явлением, предоставляя более качественный, более стабильный и ответственный продукт, но ждем помощи от государства. Только у нее есть действенные инструменты для борьбы с нелегальными игроками.

И напоследок – расскажите о планах PIN-UP Ukraine на будущее? Как вы планируете развиваться в ближайшие годы?

Этот аспект хотелось бы поделить на две составляющие. Первая – это помощь государству и украинцам самой победы. Вторая – это масштабирование бизнеса и усовершенствование продукта для наших пользователей. Мы и дальше будем делать его более качественным и интересным для них. Поскольку технологии не стоят на месте, мы все же стараемся задавать тренды, а не следить за ними. Также важным вопросом для нас остается развитие рынка легального гемблинга, ведь мы видим в этом перспективы как для бизнеса, так и для государства.