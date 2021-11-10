IT и Телеком 1 час назад

Instagram запустит платную подписку

Платная подписка позволит пользователям видеть контент, недоступный всем остальным

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Социальная сеть Instagram, которая входит в состав Meta (бывшая Facebook), готовится к запуску платных подписок, позволяющих пользователям "спонсировать" создателей контента.

Как сообщает Wccftech.com, официального запуска функции пока не было, однако в App Store уже указаны расценки на подписки в Instagram для разных регионов. Так, в США стоимость подписки составляет 0,99 доллара.

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Перед этим в App Store указывались лишь расценки на Instagram Badge (Значки) разных уровней: в США — от 0,99 до 4,99 доллара. Это различные виртуальные объекты, которые могли купить подписчики, чтобы поддержать любимых авторов.

Как отмечает издание, платная подписка позволит пользователям видеть контент, недоступный всем остальным.

Авторы смогут выпускать такой эксклюзивный контент для платных подписчиков. Разработчики ожидают, что запустить тестирование функции получится в ближайшее время.

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Instagram также работает над множеством других функций для своего основного приложения, помимо предстоящей службы подписки. В частности, соцсеть разрабатывает функцию "Эксклюзивные истории", которые будут предлагаться платным подписчикам.

Ранее сообщалось, что в ноябре в мессенджере Telegram появится платная функция, которая позволит отключать официальные рекламные объявления.

Напомним, в октябре разработчики социальной сети Instagram ввели новую функцию. Теперь пользователи могут загрузить контент через браузер на компьютере. 

Также социальная сеть разрешила постить в основной ленте видео до 60 минут.

Источник фото: Depositphotos

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